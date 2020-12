European Film Awards 2020: pas de récompense pour le Belge Dorian Jespers

Le film «All Cats Are Grey in the Dark», réalisé par le Suisse Lasse Linder, a remporté le prix du meilleur court-métrage aux European Film Awards 2020 ce jeudi soir. Le Belge Dorian Jespers, réalisateur de «Sun Dog», était aussi en lice, mais n’a pas été récompensé.

«Sun Dog» plonge dans la vie de Fedor, un jeune serrurier de Mourmansk, métropole sombre de la Russie arctique. Venant en aide à ses clients, il déambule dans les rues animé par un fantasme qui l’isole de la ville et de ses habitants: et si un deuxième soleil se levait au-dessus de l’Arctique?

Le titre «Sun Dog» vient du phénomène météorologique du même nom. Appelé «parhélie» en français, ou encore «faux soleil» ou «soleil double», il s’agit d’un phénomène optique atmosphérique consistant en l’apparition de deux répliques de l’image du soleil.

Le premier film du réalisateur belge, qui a indiqué déjà plancher sur un prochain film, est néanmoins présélectionné pour les Oscars. «Je crains que Sun Dog n’ait pas autant de succès auprès de l’Académie américaine qu’en Europe. Je ne pense pas que mon film sera trop à leur goût», estime toutefois le jeune réalisateur.

Au vu de la crise sanitaire, la 33e édition des European Film Awards se déroule cette année sous forme d’une série d’événements virtuels organisés du 8 au 12 décembre et produits depuis le siège de la European Film Academy, à Berlin, sans public dans la salle.