La star de télévision Ellen DeGeneres positive au Covid-19

Ellen DeGeneres a annoncé ce jeudi sur son compte Instagram avoir été testée positive au Covid-19 tout en précisant se sentir bien.

«Bonjour tout le monde, je voulais juste vous faire savoir que j’ai été testée positive au Covid-19. Heureusement, je me sens bien à l’heure qu’il est», déclare l’animatrice du très populaire talk-show «Ellen» sur le compte Instagram officiel de l’émission.

Ellen DeGeneres déclare dans la même publication suivre les recommandations des autorités sanitaires et que les personnes en contact avec elle ont été prévenues.

Celle qui fut animatrice de la cérémonie des Oscars en 2007 et 2014 s’est retrouvée cette année au cœur d’un scandale de harcèlement autour de son talk-show, dont l’environnement de travail a été qualifié de «toxique».

Ces accusations venaient écorner l’image de l’animatrice, qui a construit son talk-show sur les notions de bonté et d’humanité.

En 1997, Ellen DeGeneres était devenue l’une des premières stars de télévision à révéler publiquement son homosexualité, lors d’un épisode de sa sitcom «Ellen».

Ellen DeGeneres rejoint la liste des stars qui ont contracté le Covid-19 avec parmi elles Madonna, Tom Hanks, ou encore Idris Elba.

Les États-Unis demeurent le pays le plus touché par la pandémie tant en nombre de morts que de cas, avec plus de 290.000 décès et plus d’1,5 million de cas recensés.