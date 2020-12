Pour Gault et Millau, Christophe Hay et Aurélien Rivoire sont le cuisinier et le pâtissier de l’année

Christophe Hay a été désigné cuisinier de l’année par le Gault et Millau. AFP

Christophe Hay, chef de la Maison d’à Côté à Montlivault, et Aurélien Rivoire, pâtissier au Pavyllon, restaurant du chef triplement étoilé Yannick Alléno, ont été désignés ce jeudi respectivement cuisinier et pâtissier de l’année par le guide gastronomique Gault et Millau.

Le guide a décidé de maintenir son palmarès malgré la crise sanitaire due au coronavirus et six mois de fermeture des restaurants en France «par solidarité avec l’ensemble de la profession qui souffre énormément, mais qui est toujours debout et qui se bat», a déclaré Zakari Benkhadra, nouveau directeur général du guide France.

Son prédécesseur Jacques Bally s’y était formellement opposé.

A Montlivault, sur la Loire, Christophe Hay, deux étoiles au guide Michelin, sublime les poissons d’eau douce et compose ses menus à base de légumes de son jardin, en mettant des protéines comme accompagnement.

Quant à Aurélien Rivoire, il est l’auteur des desserts «frais et légers», voire sans sucre, au Pavyllon.

Un nouveau trophée 2021, celui de «cuisinier solidaire», a été attribué au chef lyonnais Christian Têtedoie, qui forme des jeunes cuisiniers en les aidant matériellement à s’installer.