Province de Luxembourg: 27 communes affichent une surmortalité

La province de Luxembourg enregistre 6,5% de décès en plus, entre janvier et octobre. C’est moins que les autres provinces wallonnes.

Quel impact a la pandémie de coronavirus sur la mortalité en province de Luxembourg? Difficile, voire impossible d’y répondre précisément.

Selon les statistiques du registre national, entre le 1er janvier et le 31 octobre, il y a eu 6,5% de décès en plus en province de Luxembourg par rapport à la moyenne des cinq dernières années (2015-2019) calculée à la même période. Soit 146 décès de plus (215 par rapport à 2019).

Cela ne veut pas dire que cette surmortalité est totalement imputable au coronavirus.

Notre province s’en sort mieux que les autres provinces wallonnes: +15% à Liège, +11,7% dans le Hainaut, +10,5% à Namur et +9,7% dans le Brabant wallon.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les données, commune par commune (lieu de résidence). La moyenne sur les cinq dernières années a été calculée afin de la comparer avec le nombre de décès enregistrés en 2020, sur la même période allant du 1er janvier au 31 octobre (dernières données disponibles).

-

Dans 27 communes de la province de Luxembourg, il y a eu plus de décès cette année que les années précédentes. Dans quatre communes, le taux de mortalité est sensiblement le même. Dans treize communes, il a diminué. Parfois de manière importante, comme à Tellin (-56% avec 11 décès de moins).

Signalons que dans les «petites communes», qui comptabilisent en moyenne peu de décès par an, la moindre fluctuation impacte très fort le taux de surmortalité.

Ne pas tirer de conclusions hâtives

C’est à Gouvy que le taux a le plus grimpé (+46%), avec 16 décès de plus que la moyenne. Il faut toutefois rester prudent et ne pas en tirer de conclusions hâtives. En 2019, Gouvy comptabilisait 50 décès durant cette même période, pour 51 en 2020.

«Je n’ai pas eu l’impression que l’épidémie a été très ravageuse à Gouvy, commente d’ailleurs la bourgmestre Véronique Léonard. Nous n’avons pas de maison de repos sur la commune, il y a une résidence service où très peu de cas ont été enregistrés. J’ai le sentiment que cette surmortalité n’est pas nécessairement liée au Covid-19.»

C’est à Bastogne qu’on enregistre l’augmentation la plus importante en chiffre absolu (+24 décès par rapport à la moyenne, +21 par rapport à l’an passé).

«Je ne suis malheureusement pas étonné par la réalité des chiffres, commente le bourgmestre Benoît Lutgen, bien conscient de cette augmentation. C’est extrêmement dur pour les familles. Et ne pouvoir être entouré de ses proches pour faire son deuil, cela ajoute de la tristesse au chagrin. C’est une période très très dure.»

Sur la commune de Bastogne, les deux maisons de repos ont été frappées par le virus. «Cela pourrait expliquer en partie l’augmentation des décès », analyse le mayeur.

Le pic des décès lors de la 2e vague de Covid-19 a été enregistré au mois de novembre. Plusieurs communes s’attendent donc à constater une nouvelle augmentation de la mortalité.