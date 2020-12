Budget wallon et crise Covid: «Si c’était à refaire, on ferait tout pareil»

Sans surprise, les mesures Covid pèsent fortement sur le budget wallon 2020 et les perspectives 2021. Entre espoir et incertitude…

«Je suis convaincu que ce sera sur notre action concrète, par rapport à la crise et à la relance, que nous devrons répondre. Le reste, nous le laisserons aux historiens », résume le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke (MR), au terme de sa présentation du budget 2021, en commission du Parlement wallon.

En 2020, la crise sanitaire a impacté les finances wallonnes à hauteur de 2,4 à 2,5 milliards€ (-717 millions de recettes et +1,7 milliard de dépenses, dont 600 millions rien que depuis octobre pour faire face à la 2e vague).

À refaire, note le ministre face aux députés wallons, « le gouvernement ferait à nouveau passer la santé et la relance comme urgence et priorité.»

Le modèle «3 en 1»

En 2021, les effets de la pandémie sur le budget wallon sont estimés à 678 millions: 225 millions de recettes en moins, dont une diminution de 152 millions d’additionnels IPP (les premières estimations faisaient craindre une perte de 400 millions) et le maintien d’un soutien à l’économie et à la santé. Ça, c’est le «budget Covid».

Le ministre reste en effet fidèle à son modèle de budget «3 en 1»: un budget Covid, un budget «relance et transition» (une enveloppe de 1,6 milliard à investir dans la transition écologique et numérique) et le budget classique, qui affiche des recettes estimées à 13,8 milliards et des dépenses à 17,8 milliards. Les besoins de financement pour 2021 s’élèvent à 4,8 milliards, dont 2 milliards déjà préfinancés.

30 milliards en 2024

Quant à la dette wallonne, elle pèsera 30 milliards en 2024 (et 50 milliards en Flandre, souligne Crucke au passage). Si on ne fait rien. Mais le ministre compte beaucoup sur les mesures du «budget base zéro» et sur un travail en profondeur sur les finances publiques en 2021.

Il y a quelques jours, si l’agence Moody’s n’a pas dégradé la notation de la Région, elle y a épinglé des perspectives négatives. Une sorte de mise en garde, dans la marge. «Ça ne remet pas en question nos choix politiques de gestion de la crise. Mais ça doit s’accompagner d’un retour à la trajectoire de la DPR (l’équilibre en 2024, NDLR). Des marges provenant du budget base zéro devront être orientées pour contenir le déficit et donc modifier la trajectoire d’augmentation de dette», prévient-il.