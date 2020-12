DIRECT | Standard-Benfica (1-1): les Lisboètes égalisent déjà

Déjà éliminé, le Standard peut sauver l’honneur ce soir face au Benfica Lisbonne. Suivez Standard-Benfica en direct commenté grâce à notre module de live. Retrouvez également les buts en vidéo ci-dessous.

Des fortes têtes

Les Liégeois ont été dangereux dès la 3e minute, avec un corner de Gavory qui a été capté par Helton. Mais le premier tir cadré a été à l’actif des Lisboètes à la 5e minute: une frappe de Waldschmidt déviée par Bodart.

Everton a même loupé une grosse occasion après une montée de Darwin Nunez sur le flanc gauche: l’attaquant brésilien, à 3 mètres de Bodart, a placé le ballon au-dessus à la 10e minute.

Mais c’est Raskin, avec un magnifique centre de Jans, qui a battu Helton de la tête à la 12e minute. Son premier but européen, et quel but!

Mais catastrophe: quatre minutes plus tard, Taarabt s’infiltre dans le rectangle et passe le ballon à Everton, qui inscrit, lui aussi, un but de la tête.

À la 20e minute, Nunez s’est facilement mis sur son pied droit et a tiré vers le but. Il a fallu un bon Bodart pour dévier cela. Les deux corners qui ont suivi ont été dangereux également.

Après dix minutes plus calmes, Bastien, qui a profité d’un bon travail sur le flanc de Jans, a tiré vers le but de Helton, qui a facilement capté.

Avant la pause, Bodart a dévié de justesse un tir de Waldschmidt, qui était dans le rectangle.