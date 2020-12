Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld et Thibaut Courtois visent une place dans le Onze de l’année de la FIFA

Thibaut Courtois (Real Madrid), Toby Alderweireld (Tottenham) et Kevin De Bruyne (Manchester City) sont nommés pour intégrer le Onze de l’année 2020.

Ce jeudi, la FIFA, fédération internationale de football, a dévoilé une liste de 55 candidats au FIFA FIFPro World 11. Les résultats seront connus le 17 décembre à l’occasion d’une cérémonie virtuelle.

Cette équipe de l’année sera composée grâce aux votes des footballeurs professionnels du monde entier. Le gardien ainsi que les trois défenseurs, les trois milieux et les trois attaquants avec le plus de votes figureront dans le Onze de l’année. La dernière place sera remplie par le joueur suivant ayant reçu le plus de suffrages.

Kevin De Bruyne, meilleur passeur de Premier League la saison dernière et élu Joueur de l’année, peut légitimement revendiquer une place dans ce Onze, lui qui avait été retenu dans la première liste en 2018 et 2019. Cette année, le maestro de City est aussi nommé dans la catégorie Joueur de l’année, comme Courtois dans celle du Gardien de l’année.

Après deux présences de suite dans le Onze de l’année, Eden Hazard est cette fois absent de la liste. Le Belge, souvent blessé, a connu une année 2020 compliquée au Real Madrid. Romelu Lukaku, pourtant auteur d’un exercice abouti avec l’Inter, ne figure pas non plus dans la présélection.

À noter que le Bayern Munich, champion d’Allemagne et vainqueur de la Ligue des Champions, a placé la bagatelle de onze joueurs.

Les FIFA Best Awards auront cette année un goût de Ballon d’Or, puisque cette récompense, habituellement décernée en décembre par le magazine France Football, a été annulée en raison de la crise du Covid-19.