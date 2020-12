Ligue des Champions: Ruud Vormer et Yannick Carrasco dans l’Équipe de la semaine

Le milieu de terrain du FC Bruges Ruud Vormer et le Diable rouge de l’Atlético Madrid Yannick Carrasco figurent tous les deux dans l’Équipe de la semaine en Ligue des Champions, a annoncé l’UEFA ce jeudi.

Le Néerlandais a marqué un but et délivré un assist lors du partage des Gazelles à la Lazio (2-2) lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes, résultant insuffisant pour se hisser en huitièmes.

Yannick Carrasco a affiché le même rendement avec les Colchoneros en visite au RB Salzbourg (0-2). Les Madrilènes, deuxièmes du groupe A, joueront eux la phase finale après la trêve hivernale.

Les deux joueurs sont accompagnés de Gianluigi Buffon (Juventus), Mario Hermoso (Atlético), Niklas Süle (Bayern), Denys Popov (Dynamo Kiev), Nathan Aké (Manchester City), Angeliño (Leipzig), Kylian Mbappé, Neymar (PSG) et Cristiano Ronaldo (Juventus).