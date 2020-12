Tim Moriau, nouveau Topmanager de la Gymfed: «Ma force est de ne pas venir de la gym»

«Ma force est que je ne viens pas du monde de la gymnastique et que je suis très neutre en tout.» Nommé à la Fédération flamande de gymnastique, Tim Moriau, entraîneur d’athlétisme, continuera à s’occuper d’une douzaine d’athlètes de haut niveau.

En athlétisme, Tim Moriau a déjà connu un certain succès en tant qu’entraîneur d’Isaac Kimeli, Jeroen D’hoedt et Robin Hendrix entre autres. Quelles sont les ambitions de la Gymfed? «Tout d’abord, je veux utiliser mon expérience d’entraîneur, non pas pour entraîner des gymnastes, mais pour soutenir les gymnastes», déclare Moriau, 32 ans. «Je comprends les entraîneurs et leurs problèmes, mais je veux aussi donner aux athlètes le sentiment que je comprends ce qu’est la vie d’un athlète de haut niveau, et ainsi créer un lien de confiance».

Il sera nécessaire de créer un climat de confiance, car le monde de la gymnastique a été pris dans l’oeil du cyclone au début de cette année par le scandale des violences psychologiques sur les gymnastes. «Je ne vais pas encore en dire trop à ce sujet, car je veux d’abord entendre tout le monde et mieux les connaître», déclare le nouveau manager des élites. «Je ne vais juger personne avant que notre commission d’enquête n’ait fait une déclaration. S’attaquer au problème fait bien sûr partie de mon travail, et ma force est que je ne viens pas du monde de la gymnastique et que je suis très neutre sur tout.»

Amener les hommes au même niveau que les femmes

Dans le domaine du sport, Tim Moriau, qui deviendra manager des élites sportives de la gymnastique dès le 14 décembre, a des ambitions concrètes à la Gymfed. «Je veux développer encore davantage le secteur féminin. Les hommes ont encore beaucoup de travail à faire. L’intention est de les élever à terme au même niveau que les femmes. En outre, je souhaite renforcer le lien entre notre travail régional et notre travail central à Gand afin d’accroître le réservoir de talents».

Dans le monde de l’athlétisme, où Moriau est l’un des entraîneurs belges les plus performants, la réaction à son changement de carrière est étonnante. «Mais j’avais depuis longtemps l’idée de me lancer dans une fonction politique. Je ne suis pas seulement entraîneur, mais aussi manager, et je peux ainsi avoir encore plus d’impact sur le sport de haut niveau. Je continuerai à entraîner une douzaine d’athlètes de haut niveau, mais j’ai deux assistants et ils seront de plus en plus impliqués», a conclu Tim Moriau.