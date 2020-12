Affaire Mawda: la défense du chauffeur présumé plaide l’acquittement

Me Dimitri De Beco et Me Thomas Gillis ont plaidé ce jeudi l’acquittement de leur client, le chauffeur présumé de la camionnette qui transportait la petite Mawda. L’homme est poursuivi pour entrave méchante à la circulation avec circonstance aggravante et encourt une peine de 10 ans de prison.

Pour l’accusation, le prévenu est celui qui conduisait la camionnette, chargée de migrants, et qui a refusé de répondre aux injonctions de la police, la nuit du 16 au 17 mai 2018. Le chauffeur s’était finalement arrêté sur un parking à Maisières, après qu’une balle tirée par un policier a traversé l’habitacle et mortellement touché Mawda.

«Plus de 15 personnes, dont une policière, ont déclaré que mon client n’était pas le chauffeur de cette camionnette», a contesté Me Gillis jeudi, dernier jour d’audience devant le tribunal correctionnel de Mons. «Plusieurs témoins ont déclaré que le chauffeur a pris la fuite et qu’il parlait arabe», alors que le prévenu, originaire du Kurdistan irakien, ne parle pas cette langue, a insisté l’avocat.

Pour Me De Beco, leur client «a le sentiment qu’on veut lui faire porter le chapeau de tous les ratés de ce dossier». «Il avait pourtant le même rêve que (les parents de Mawda, NDLR): rejoindre l’Angleterre.»

L’homme est en état de récidive après avoir été condamné, le 8 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Dunkerque (nord de la France), pour son rôle de passeur. Mais «le tribunal de Mons n’est pas saisi pour se prononcer s’il était passeur ou non, c’est le tribunal de Liège qui tranchera cette question», ont souligné les conseils du prévenu. La défense a d’ailleurs regretté que le dossier ait été partagé entre les tribunaux de Mons et Liège, devant lequel leur client encourt également cinq ans de prison.