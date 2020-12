LIGNE DU TEMPS | 2020, une année sans coronavirus marquante à plus d’un titre

Depuis la fracassante annonce par Harry et Meghan en janvier jusqu’à la violente explosion dans le centre de Liège au mois de décembre, revivez parmi une foule d’événements belges et internationaux les temps forts de l’année 2020 en dehors de la crise sanitaire, grâce à notre ligne du temps interactive. Garanti sans Covid-19!

L’année 2020 restera à jamais marquée du sceau de la crise sanitaire provoquée par le virus de type SRAS-CoV-2, le Covid-19.

+ DÉCOUVREZ | L’année Covid: retour sur les moments clés de la pandémie

Pourtant, à y regarder de plus près, nombreux sont les événements d’une autre nature qui ont jalonné le long chemin nous ayant menés de janvier à décembre.

Depuis la fracassante annonce par le prince Harry et son épouse Meghan, ayant causé l’émoi au sein de la famille royale britannique et dans tout le Royaume-Uni, de nombreux événements sont ainsi venus bouleverser 2020 tant sur la scène internationale que dans nos régions ou encore dans les mondes du sport et de la culture.

Au travers d’une foule d’événements, revivez ainsi une année riche en émotions avec notre ligne du temps garantie sans coronavirus!

Et pour ceux qui en veulent encore plus, découvrez notre ligne du temps allongée, reprenant les 60 événements marquants de 2020, hors crise sanitaire.