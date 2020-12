Travailler et étudier, une réalité pour de plus en plus d’étudiants

Travailler et étudier est une réalité que connaissent de plus en plus d’étudiants dans la Région de Bruxelles-Capitale, selon une étude de perspective.brussels publiée jeudi.

e centre d’expertise multidisciplinaire de la Région bruxelloise a interrogé près de 5.000 étudiants entre novembre 2019 et avril 2020. Parmi ceux-ci, 44,6% combinent un emploi avec leurs études, un nombre en augmentation.

Avec plus de 100.000 inscrits dans 50 institutions de l’enseignement supérieur, Bruxelles est la première ville étudiante de Belgique. Pour développer des politiques ciblées pour cette population, bien la connaître est une nécessité. Une première enquête a été menée il y a cinq ans et perspective.brussels a réitéré son «Panorama de la vie étudiante» entre novembre 2019 et avril 2020. Les résultats ne prennent donc pas en compte la crise du Covid-19, qui a fortement chamboulé l’enseignement supérieur.

La grande majorité (67% ) des étudiants à Bruxelles n’habitaient pas la capitale avant leurs études: 47% vivaient dans une autre Région et 20% dans un autre pays. Et Bruxelles semble plaire: 56% des sondés envisageant d’y rester après leurs études.

Trois quarts des répondants ont la nationalité belge. La proportion d’étudiants avec une autre nationalité passe donc à 25% , contre 20% lors de la première enquête.

Les étudiants internationaux (20% ), c’est-à-dire qui ne vivaient pas en Belgique avant leurs études, quelle que soit leur nationalité, disent être venus à Bruxelles principalement pour la qualité de l’enseignement, pour une formation ou un cursus spécifique ou parce qu’ils sont attirés par la capitale belge. La langue et la procédure d’admission font également partie des raisons fréquemment citées. Toutefois, 45% se disent insatisfaits du coût de la vie en Région bruxelloise.

L’argent est le nerf de la guerre et le budget mensuel d’un étudiant s’estime à 676 euros. Pour 83% des répondants, les parents représentent une source de financement mais 44,6% doivent combiner travail et études, ce qui représente une augmentation de 11 points de pourcentage en cinq ans. Un tiers d’entre eux pense que son emploi est un obstacle à la poursuite de ses études.

Si 46,9% des sondés habitent chez leurs parents, 49,3% résident dans un logement étudiant ou ont leur domicile personnel. Pour ceux qui ne vivent pas chez leurs parents, la résidence étudiante et la colocation sont plébiscitées. Le prix médian du loyer, toutes charges comprises, s’élève à 475 euros. Près d’un quart (24,5% ) considère que le rapport qualité/prix de son logement est un problème.

Par ailleurs, plus de 40% des répondants se sentent parfois en insécurité dans la capitale belge, 15% souvent et 2% toujours. Près de 11% des répondants sont victimes ou témoins de discrimination (raciale, sexuelle.… mensuellement. Les femmes sont particulièrement touchées, 48% se sentant parfois en insécurité et 19% souvent, alors que 31% des hommes ont parfois ce ressenti et 10% souvent. En outre, 10% des femmes signalent être victimes de harcèlement ou d’intimidation mensuellement, contre 5% des hommes.