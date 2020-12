La coalition Climat veut 60% de réduction de CO2 pour les 5 ans de l’Accord de Paris

La coalition Climat, qui regroupe une septantaine d’organisations de la société civile belge, a symboliquement mobilisé une dizaine de personnes, jeudi matin de 09h30 à 10h30, sur la petite rue de la Loi à Bruxelles, pour appeler les dirigeants des États membres à s’engager en faveur d’une réduction d’au moins 60% des émissions de CO2 d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990, lors du Sommet européen qui se tient ces jeudi et vendredi.

Un gâteau en tissu et en carton, d’un peu plus d’un mètre de haut, a été dressé pour fêter les 5 ans de l’accord de Paris, dans l’espoir que celui-ci soit bien respecté lors de ce sommet. Une bâche en arrière-plan montrait un scénario apocalyptique où la Tour Eiffel s’enfonçait dans une terre désertique. Les militants arboraient des messages comme «Moins de CO2, plus d’ambition» sur des feuilles de papier.

«Une annonce à la hauteur de l’Accord de Paris lors du cinquième anniversaire de cet accord est le seul cadeau d’anniversaire approprié», demande Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat. «Ce sommet européen est la dernière chance pour l’Union européenne de respecter les objectifs fixés dans l’Accord de Paris. Le Parlement européen a joué son rôle en votant pour une réduction de 60% des émissions de CO2. C’est maintenant au tour des États membres, et de la Belgique en particulier, de guider l’Europe sur la voie d’une transition juste et verte».

La Coalition Climat estime que l’annonce d’un soutien belge à la proposition de la Commission européenne de réduire les émissions de CO2 de 55% d’ici 2030 est une avancée notable, mais que cela reste insuffisant pour maintenir le réchauffement sous le plafond de 1,5°C.