Colruyt va cultiver des moules en mer du Nord

Colruyt Group table sur une première récolte de moules à l’automne 2022 au plus tôt et espère en récolter pendant toute la saison en 2023. BELGA

Colruyt Group a obtenu l’autorisation pour cultiver des moules en mer du Nord, indique le groupe de supermarchés jeudi.

Colruyt a récemment obtenu les permis d’environnement et d’utilisation pour la zone de projet C en mer du Nord. La zone C, mieux connue sous le nom de Westdiep, se situe à 5 kilomètres au large de Nieuport et de Coxyde. Colruyt Group a demandé les autorisations nécessaires en avril 2020 pour y cultiver dans un premier temps des moules belges et, à terme, des huîtres et des algues.

Avec ces autorisations, le groupe est maintenant «en quête de partenaires pour l’installation et l’entretien des filières de moules, pour la culture et la récolte de ces moules belges ainsi que pour le traitement des moules et leur emballage».

Colruyt Group table sur une première récolte de moules à l’automne 2022 au plus tôt et espère en récolter pendant toute la saison en 2023.