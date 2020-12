Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 10 décembre.

3 articles recommandés par la rédaction 1. Coronavirus: moins de 100 décès quotidiens en moyenne en Belgique Avec une moyenne de 97 décès imputés au Covid-19 par jour, la Belgique repasse sous la barre de la centaine de décès quotidiens pour la période du 30 novembre au 6 décembre.+ LIRE ICI 2. VIDÉO| Dessine-moi une actu «ourquoi est-on plus contagieux à partir de 12 ans? Deux fois par mois, le JDE vous croque l’actu dans une vidéo pleine de peps. Cette semaine, on revient sur la question de la transmission du coronavirus. + LIRE ICI 3. Une famille entière de 22 personnes contaminée à la suite d’un repas festif: «N ous sommes fatigués», enrage le médecin urgentiste Face à l’inconscience de certaines personnes qui continuent de se réunir envers et contre tous, une médecin urgentiste américaine pousse un cri de détresse après l’aveu fracassant de l’une de ses patientes. + LIRE ICI

1 Belgique

Environ 45.000 personnes seront vaccinées début 2021 à Bruxelles, annonce Alain Maron

Environ 45.000 personnes seront vaccinées contre la Covid-19 en janvier, février et mars à Bruxelles, a annoncé jeudi le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron sur Bel RTL. Ce premier lot de vaccins sera réservé au personnel et aux résidents des maisons de repos de la capitale. + LIRE ICI

2 Monde

États-Unis: plus de 3.000 morts du Covid-19 en 24h

Les États-Unis ont déploré mercredi plus de 3.000 morts du Covid-19 en 24 heures et plus de 220.000 nouvelles infections, un niveau frôlant les records, selon les données de l’université Johns Hopkins, qui font référence. + LIRE ICI

Nouveau record d’infections au Covid-19 en Allemagne, avec plus de 23.000 cas

L’Allemagne a enregistré 23.679 cas de coronavirus en 24 heures, selon le dernier décompte jeudi par l’institut Robert Koch (RKI) à Berlin qui fait foi en la matière dans le pays frontalier de la Belgique. + LIRE ICI

3 Sport

-