Le PSG a offert un maillot signé par les joueurs à Webo en signe de soutien

Pierre Achille Webo, l’entraîneur-adjoint d’Istanbul Basaksehir, a reçu un maillot signé par les joueurs du Paris Saint-Germain des mains du président parisien Nasser Al-Khelaifi mercredi.

Les joueurs parisiens voulaient, par ce geste, montré leur soutien à Webo, désigné comme «un noir» par le quatrième arbitre roumain, ce qui avait mené à l’interruption de la rencontre de Ligue des Champions mardi.

La rencontre a finalement été rejouée mercredi avec le Néerlandais Danny Makkelie au sifflet. Exclu dans l’agitation mardi soir, Webo avait vu son carton rouge être suspendu par l’UEFA et a pu prendre place sur le banc.

Le PSG s’est imposé 5-1 mercredi soir grâce à un triplé de Neymar et un doublé de Kylian Mbappé. Avant la rencontre, les joueurs portaient chacun un t-shirt avec le slogan ‘No to racism’ (‘Non au racisme’) et ont posé un genou à terre avant le coup d’envoi.