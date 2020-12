La position malheureuse de Lukaku qui coûte peut-être la qualification à l’Inter (vidéo)

Pas de bol pour «Big Rom»: en repoussant bien malgré lui la tête puissante d’Alexis Sanchez dans les derniers instants de la partie, le buteur belge a bien involontairement annulé les dernières chances de qualification de son club en Ligue des champions.

Porté aux nues en début de semaine, le Diable rouge intériste Romelu Lukaku doit cette fois subir les foudres de la presse transalpine. En cause son rôle malheureux sur ce qui aurait pu -–dû -–être le but de la victoire de son équipe face au Shakhtar et de la qualification pour la suite de la compétition.

On joue en effet la dernière minute du temps réglementaire lorsque l’Inter hérite d’un ultime corner. Surgissant de la deuxième ligne, Alexis Sanchez propulse le cuir en direction du but, cuir que repousse.…Big Rom Demeuré devant le gardien sur cette phase, l’attaquant belge repousse ainsi bien malgré lui le ballon avant que l’arbitre ne signale de toute façon une position hors-jeu.

Si Lukaku ne s’était pas trouvé sur le chemin, la tentative de Sanchez aurait-elle permis à l’Inter de faire sauter le verrou ukrainien? Trubin, le gardien du Shakhtar, semblait toutefois bien sur ses appuis au moment de voir le cuir arriver.

Toujours est-il que, dernier du groupe B, l’Inter termine à 2 points du club ukrainien et de Mönchengladbach -–défait dans le même temps au Real Madrid. Un but face à Donetsk aurait donc permis au club milanais de sauter son adversaire du jour et passer ainsi l’hiver européen.

«Le visage de la désillusion» c’est ainsi que la Gazzetta dello Sport, dithyrambique avec le buteur belge voici quelques jours à peine, a qualifié cette fois Lukaku, mis dans le même sac que Lautaro Martinez et Antonio Conte pour le coup.

Toutefois, le média italien n’ose pas aller plus loin. Et pour cause les nombreuses réalisations de Lukaku tant sur la scène nationale qu’en compétition continentale ont permis jusqu’ici de maintenir l’Inter la tête hors de l’eau. Éliminé de Ligue des champions, pointant déjà à 13 longueurs de la Juve en championnat, le club nerazzurri sent déjà le parfum de crise rôder au-dessus de sa tête.…