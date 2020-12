L’Atlético Madrid file en 8e après sa victoire à Salzbourg

L’Atlético Madrid a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire 2-0 contre le Red Bull Salzbourg mercredi en Autriche.

L’Atlético Madrid accompagnera le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Colchoneros ont battu Salzbourg 0-2 lors de la 6e et dernière journée de la poule A, mercredi. Sorti à la 89e, Yannick Carrasco a donné la passe décisive sur le premier but et a pris le second à son compte. Vainqueur 2-0 du Lokomotiv Moscou, le Bayern Munich termine premier (16 points) devant l’Atlético (9), Salzbourg (4) et le Lokomotiv Moscou (3). Dans le groupe C, Kevin De Bruyne a suivi du banc la victoire 3-0 de Manchester City sur Marseille.

Obligé de gagner, Salzbourg a emballé le début de match. Mais un tir de Mergim Berisha a heurté le poteau (2e), Sekou Koita s’est montré un peu trop personnel (11e) et une frappe de Dominik Szoboszlai a été déviée par Jan Oblak (16e). Par contre, sur un coup franc rentrant bien frappé par Carrasco dans le petit rectangle, Mario Hermoso a dévié le ballon de la tête hors de portée de Cican Stankovic (39e, 0-1). En seconde période, les Colchoneros ont donné une leçon de réalisme aux Autrichiens et Carrasco a assuré le ticket pour les huitièmes d’une reprise de volée du plat du pied (86e, 0-2).

Dans le même temps, le Bayern a battu le Lokomotiv Moscou 2-0 grâce à des buts de Niklas Sule (64e, 1-0) et Maxim Choupo-Moting (80e, 2-0).