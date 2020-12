Van der Steen, Jigounov, Runberg: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 10 décembre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, le traditionnel «XIII» de fin d’année (qu’on a déjà oublié), un guide conso bienvenu et l’adaptation d’un célèbre jeu vidéo. Bonnes et lectures.

1 Consommation: le guide de l’anti-manipulation

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Lors d’un vide-greniers, 4 enfants d’une dizaine d’années se questionnent sur leurs habitudes de consommation. M. Ristourne, qui tient un bazar depuis toujours, va les aider à décrypter les pièges que tendent les marques à leurs clients pour leur faire acheter sans cesse des produits dont ils n’ont pas besoin.

Le lecteur découvre pourquoi la mode est un prétexte à la consommation, pourquoi les prix se terminent par «9», comment les jeux sur applis incitent à dépenser, ce que sont le green washing et le gender marketing, comment démystifier les soldes et autres promotions trompeuses…

Au total, une vingtaine de saynètes et autant d’astuces efficaces pour se poser les bonnes questions avant de consommer.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MALIN

Un guide pratique, à situer entre l’encyclopédie et la bande dessinée, qui vient éclairer nos lanternes sur les pratiques de l’autre grand vainqueur de la crise sanitaire: la grande distribution et, plus largement, les grandes enseignes.

De quoi ressortir plus malin du magasin. Moins pigeon, aussi.

Casterman «Consommation: le guide de l’anti-manipulation», Faure/Barman, 48 p., 12.95€.

2 Bob et Bobette (T.355)

Standaard - Le résumé de l’éditeur

Lambique a découvert qu’il avait du sang écossais et participe à un concours pour gagner un château dans les Highlands. Sidonie lui donne un coup de main et nos amis – Bob et Bobette compris – se rendent à Loch Moron, un tout petit village au bord d’un vaste lac.

Sur place, il s’avère que le concours avec le château à la clé n’est qu’une petite partie du projet que les villageois échafaudent pour leur village. Epinglons entre autres un monstre aperçu dans le lac, qui pourrait attirer de nombreux touristes.

Bob et Bobette ne croient pas à l’existence de cette créature jusqu’à ce qu’ils y soient confrontés de manière particulièrement effrayante. Et lorsque Bobette vient ensuite à disparaître sans laisser de traces, Bob craint le pire

Notre avis en un mot (puis quelques autres): NAVRANT

60 ans plus tard, la série bleue (l’âge d’or de B&B) se conclut sur une histoire ébauchée par Vandersteen.

Ni vintage ni moderne, les successeurs ont loupé le coche. C’est navrant.

Standaard «L’Écossais cossu», Studios Vandersteen, 48 p., 6.99€.

3 Watch Dogs Legion (T.1/2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Surveillance de masse, milices privées faisant régner l’ordre dans les rues, crime organisé… la ville de Londres est devenue un symbole d’oppression généralisée, et seule sa population peut l’en libérer.

Mouvement de résistance rassemblant des hackers de génie et insurgés prêts au combat, DedSec se dresse pour libérer la ville du joug de ces profiteurs. En enquêtant sur de mystérieuses disparitions dans le camp de Kennington Oval Camp, la journaliste australienne Louise Hartford va croiser la route d’Adam Logan, dit «Spiral», un DJ londonien dont la musique est devenue symbole de révolte.

Ensemble, et avec d’autres compagnons d’infortune, ils vont devoir infiltrer les sphères du pouvoir pour faire éclater la vérité.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SOLIDE

Dans un Londres futuriste où les drones font la loi, des activistes high-tech tentent une rébellion.

Une adaptation solide du célèbre jeu vidéo.

Glénat Runberg/Germain, 64 p., 14.95€.

4 Napoléon doit mourir

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Armand Augustin Louis de Caulaincourt fut d’abord un enfant charmant, plein de santé et d’entrain, avant de devenir le général napoléonien que l’Histoire a retenu.

Ce qu’on sait moins, c’est qu’au cours de sa vie émaillée d’aventures, il en a connu une, dans les lointaines forêts de Russie, plus folle et merveilleuse que les autres…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): OVNI

Ça ressemble à un livre d’Histoire, mais ce ne sont que des (tout) petits soldats évoluant entre le vide et le plein des fresques barbares. Jusqu’au moment où JB Bourgois oppose des monstres à son invincible héros.

Un OVNI.

Sarbacane Jean-Baptiste Bourgois, 168 p., 26€.

5 Zibeline (T.2)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Poursuivis par un inquisiteur et une armée de 12 singes, Zibeline et ses amis se réfugient dans les ruines d’un ancien parc d’attractions.

Ils l’ignorent mais cet endroit, réputé maudit, n’abrite pas seulement les restes de vieux manèges délabrés. La végétation luxuriante qui l’a envahi recouvre de nombreux secrets, jalousement gardés par les silhouettes inquiétantes qui observent discrètement le petit groupe de fuyards.

Elle cache aussi la clé qui permettra peut-être à Zibeline de retrouver son village…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INABOUTI

Un monde anthropomorphe qui titille les gosses, des références pour ceux qui connaissent Raoul, les auteurs avaient toutes les cartes en mains.

Mais, dans ce dernier (?) tome, ils oublient de résoudre tous leurs mystères.

Casterman «Retour à Tikiland», Goddyn/Hautière, 56 p., 14€.

6 Murder Falcon

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Le monde est menacé par une attaque de monstres, et la vie de Jack part en vrille: son groupe de rock est dissous, il n’a pas de nana et encore moins de futur.

Mais ça, c’est jusqu’à ce qu’il rencontre Murder Falcon, envoyé du Heavy Metal afin d’anéantir le mal.

Mais il ne peut pas le faire sans l’aide de Jack qui déclenche ses pouvoirs avec ses accords de guitare.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉLIRE

«Le métal pulvérise le mal». Face à un déluge de monstres, c’est la guitare à la main que le dieu du rock hard galvanise son avatar pour mieux foutre une raclée aux envahisseurs.

Bon délire.

Delcourt Daniel Warren Johnson, 180 p., 17.50€

7 XIII (T.27)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Jason Mac Lane, alias XIII, a infiltré la Fondation Mayflower, une organisation ultra-conservatrice qui prépare un complot afin de s’emparer de la présidence des États-Unis.

Perché au sommet de Washington Monument, il s’apprête à exécuter l’ordre de la Fondation dans l’espoir de sauver ses amis: tirer sur le Pape en visite officielle! À 2132 mètres de distance, sa balle touche le Saint-Père au bras. Parmi les officiels, c’est la panique.

Réfugiés à l’intérieur du Capitole, le Président et les membres du gouvernement voient le toit du bâtiment s’effondrer sur eux. Quelques minutes plus tard, trois terroristes islamistes tirent dans la foule depuis une camionnette-bélier. Puis des mini-drones, de la taille d’un insecte, lâchent un gaz mortel sur les décombres du Capitole.

Le président du Sénat, membre du complot, accède alors à la tête du pays. La Fondation Mayflower a atteint son objectif. Il ne lui reste plus qu’à «reprogrammer» XIII en lui implantant une mémoire neuve, afin qu’il devienne entièrement dévoué à sa cause…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INDIGESTE

XIII a retrouvé la mémoire, quasi tué le Pape, et aide sans le vouloir les descendants des pères fondateurs de l’Amérique en prenant part à un coup d’état.

Rien compris? Nous non plus. Si ce n’est qu’Yves Sente allonge la sauce, encore et encore, pour que dure le plus gros blockbuster de son éditeur. Et ne recule devant rien pour y parvenir puisqu’il recycle ici, un paquet d’idées déjà utilisées ailleurs et par d’autres, à l’instar de ce «survivant désigné» (allô, Kiefer Sutherland?) appelé à diriger les États-Unis quand disparaît tragiquement son président.

Un indigeste yaourt. Treize insuffisant.

Dargaud «Mémoire rechargée», Sente/Jigounov, 48 p., 12€.

8 L’or des marées (T.2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Île de Béniguet, à l’approche de l’été 1894. Le destin sourit à Yves Kerléo. Il monte en puissance dans l’exploitation goémonière, négocie le rachat de la ferme de son voisin, et avec le soutien d’Eugène Lemarchand, industriel de la soude, client et ami, cherche à étendre son activité sur la côte nord de la Bretagne.

Lorsque sa femme Anne lui annonce qu’elle est enceinte, il est comblé de bonheur. Mais la bonne nouvelle est malheureusement ternie par un conflit entre les deux frères d’Anne, les géants Yann et Cheun, qui se disputaient la même femme, ainsi que par la mort de Madame Lemarchand.

Alors qu’il vient présenter ses condoléances à la famille d’Eugène, Yves croise la belle Estelle, dont il a déjà repoussé les avances.

Yves saura-t-il lui résister à nouveau? Arrivera-t-il à convaincre les goémoniers de la côte nord de se rallier à sa cause? Naissances, unions, morts et surprises sont au rendez-vous.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TOURMENTÉ

Saga familiale sur les côtes de Bretagne. Où l’argent a l’odeur âcre du goémon.

Où les amours et les âmes sont aussi fortes et tourmentées que les marées, sous le voile des embruns.

Glénat «Les amants de la mer d’Iroise», Debois/Fino, 48p, 13.90€

9 La Venin (T.3)

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

1900, Oil Town dans l’Ohio. Sur ces terres crasseuses mélangées aux hydrocarbures, tout le monde travaille à faire couler l’or noir. C’est ici qu’arrive qu’Emily accompagnée de la petite Claire et de Susan, une femme secourue sur son chemin.

Désormais, elle sera Mary Mc Cartney, la nouvelle institutrice. Ainsi, elle croit pouvoir approcher sa nouvelle cible. Mais l’effet de surprise fonctionnera-t-il encore cette fois!?

Des grains de sable dans son plan bien huilé et des révélations sur son passé risquent de lui faire perdre la raison.

Et pour compliquer les choses, les chasseurs de prime sont toujours sur ses traces…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BOURRU

La piquante Emily poursuit sa quête vengeresse dans l’Ohio, menant au passage une petite révolte syndicale.

Ça déménage toujours autant, mais ça s’enchaîne parfois un peu vite, notamment à travers les relations qui unissent les personnages.

Rue de Sèvres «Entrailles», Laurent Astier, 64 p., 15€.

10 Notre-Dame de Paris

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Paris, le 15 avril 2019. Vers 18h20, un feu démarre sous la charpente de Notre-Dame de Paris.

Une demi-heure plus tard, l’incendie se généralise à l’ensemble de la cathédrale. Et malgré l’intervention acharnée et héroïque des pompiers, l’impensable finit par se produire: la flèche, œuvre de l’architecte Viollet-le-Duc, s’effondre dans un déluge de débris, de fumée et de flammes.

Les yeux du monde entier assistent alors, impuissant, à ce qui pourrait devenir la destruction en direct de l’un des plus grands fleurons du patrimoine de l’humanité.

À travers cette bande dessinée, revivez heure par heure les circonstances du drame et tentez de mieux comprendre. Par touches, revivez également les moments-clés de la construction de Notre-Dame et plongez au cœur de l’histoire de ce monument, qui reste l’un des plus visités au monde à l’heure actuelle.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (ROUE) LIBRE

Surfons, pour la bonne cause (tout de même) sur l’émotion, avec cette visite guidée fumeuse d’un patrimoine encore fumant.

Des auteurs en roue libre pour une œuvre pompière.

Glénat Delalande/Bertorello/Bern, 64 p., 14.95€.

11 Umbrella Academy – Making of

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Ce beau livre est l’occasion de plonger dans le développement et la production de la série TV aussi bien que de la BD!

Des centaines de visuels et de commentaires exclusifs par les créateurs permettront aux fans – aussi bien de la série TV que des comics – de voir de quelle manière l’univers de Gerard Way et Gabriel Ba a été transcrit avec le succès que l’on sait sur le petit écran.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MARKETING

Ce gros volume dérivé de la série, devenue culte depuis son adaptation vidéo par Netflix, réjouira les fans.

Quant aux autres, passez votre chemin…