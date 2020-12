La minorité convoque un deuxième conseil communal pour le 17 décembre

Voici l’ordre du jour proposé

Cinq points en séance publique

Validation de l’organisation du conseil communal par vidéoconférence pour cas de force majeure; création d’un groupe de travail relatif au soutien à apporter aux différents secteurs touchés par la crise sanitaire à Neufchâteau; création d’un fond de 3 000€/an pour soutenir et encourager toute initiative ayant trait à la défense, la protection du lac, et des rivières de notre commune; et acquisition du bâtiment de la gare de Longlier.

Douze questions d’actualité

Installation d’un radar à Petitvoir; budget 2021; sens unique à l’avenue de la Gare; fonctionnement des taques d’égouts à l’avenue de la Victoire; dossier minigolf; travaux au quartier du Terme; dossiers Naviaux et Iannuzzi; sécurité aux abords des écoles et en centre-ville; chauffage à la salle de village de Lahérie; travaux à l’école de Grandvoir et baignade dans le lac au printemps 2021