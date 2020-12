Taxes douanières limitées entre GB et Irlande du Nord, même en cas de «no deal»

Le Royaume-Uni et l’UE se sont accordés sur des dispositions permettant d’éviter des taxes sur quasi tous les biens qui voyageront entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, en cas d’absence d’accord commercial entre Londres et l’UE le 1er janvier, indiquent mercredi la chaîne irlandaise RTE et la BBC.

Cet arrangement, qui serait revu après trois ans et demi, prévoit que «jusqu’à 98% des biens» circulant entre les deux territoires seraient exemptés de droits de douane, selon RTE. «Les 2% restants bénéficieraient potentiellement de rabais tarifaires.»

Le ministre britannique Michael Gove a confirmé mercredi l’existence d’un tel arrangement face aux députés britanniques, sans toutefois en dévoiler les détails. La BBC rapporte qu’il n’y aurait en tout cas que de rares biens auxquels des taxes douanières s’appliqueraient s’ils circulent de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, territoire qui continuera de suivre un certain nombre de règles du marché unique européen. Même si l’UE et le Royaume-Uni retombent le 1er janvier sur les règles de base de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) pour leurs échanges commerciaux, la circulation fluide des biens de part et d’autre de la mer d’Irlande serait ainsi assurée.

Cet arrangement fait partie des accords de principe annoncés mardi par Michael Gove et le commissaire européen Maros Sefcovic, qui président le comité mixte UE-UK chargé de veiller à la mise en pratique de l’accord de retrait et du protocole sur l’Irlande du Nord. Ce protocole doit faire en sorte qu’il n’y ait, même en cas d’absence d’accord de libre-échange, pas de réelle frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

Ses dispositions doivent être prêtes pour le 1er janvier. Mardi, Londres et Bruxelles avaient justement annoncé avoir trouvé un terrain d’entente sur tous les problèmes qui subsistaient, mais sans entrer dans les détails. Il s’agissait entre autres de déterminer comment seraient gérés les biens franchissant la mer d’Irlande et étant considérés «à risque» d’entrer dans l’UE via l’Irlande du Nord.

Parallèlement, les négociations entre l’UE et Londres se poursuivent cette semaine dans l’espoir de parvenir à un accord de libre-échange pour la fin de la période de transition (1er janvier), qui éviterait quant à lui tout rétablissement de droits de douane. le Premier ministre britannique Boris Johnson est attendu en soirée pour un dîner avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.