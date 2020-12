Luxembourg: restaurants, bars, salles de sport et cinémas fermés jusqu’au 15 janvier

Les infections sont trop nombreuses pour envisager des assouplissements, comme dans beaucoup de pays européens.

Le Luxembourg, pays européen où le coronavirus circule le plus intensément, a décidé mercredi de prolonger d’un mois, jusqu’au 15 janvier au moins, ses restrictions de rassemblements et d’interactions sociales afin de lutter contre la pandémie.

«Les infections sont trop nombreuses pour envisager des assouplissements maintenant», déclaré la ministre de la Santé, Paulette Lenert, à l’issue d’une réunion du gouvernement sur la situation épidémiologique.

Conséquence: restaurants, bars, salles de sport, cinémas, et théâtres restent fermés jusqu’au 15 janvier.

Par ailleurs le nombre de visiteurs autorisés à la maison reste limité à deux, malgré les fêtes de fin d’année, et le couvre-feu de 23 heures à 6 heures est maintenu.

Ces décisions avaient été annoncées fin novembre, quand le gouvernement du Grand-duché avait pris conscience de l’ampleur de la deuxième vague de la pandémie.

Selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Luxembourg affichait mercredi un taux d’incidence frôlant les 1.200 infections pour 100.000 habitants sur les quatorze derniers jours, soit le chiffre le plus élevé en Europe juste devant la Croatie (1.149) et la Lituanie (1.115).

Dans ce pays de quelque 600.00 habitants, ont été recensés 38.864 cas de coronavirus et 369 décès, selon les derniers chiffres officiels disponibles.