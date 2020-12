600 cobayes recherchés pour tester un nouveau vaccin contre le Covid-19 à Liège

Un nouvel appel aux volontaires lancé par ATC Pharma et le CHU de Liège pour tester un vaccin contre le Covid-19 devrait à nouveau susciter l’engouement de la population.

Spécialisée dans les essais cliniques, l’unité de pharmacologie clinique ATC-Pharma, implantée au sein de l’hôpital universitaire du CHU de Liège, lancera prochainement deux nouvelles études cliniques dans la lutte contre le coronavirus. Dans ce cadre-là, pas moins de 600 volontaires, âgés de 18 à 80 ans, sont recherchés. Leur recrutement débutera en janvier prochain.

«Nous recherchons plusieurs profils de volontaires pour tester ces vaccins en dernière phase de développement avant leur mise sur le marché», indiquent ATC Pharma et le CHU de Liège par voie de communiqué de presse. «Pour la première étude, nous recherchons 300 volontaires «sains» c’est-à-dire des personnes ne souffrant d’aucune maladie, ou étant médicalement stable et ne prévoyant pas d’avoir un enfant dans les 6 mois suivant la première vaccination. Pour la seconde étude, des profils différents sont sollicités. En effet, nous recherchons 300 personnes souffrant d’une ou de plusieurs des pathologies suivantes: diabète, obésité, hypertension, maladie cardiovasculaire, maladie du foie, maladie des poumons, problèmes de coagulation du sang. Les volontaires ne doivent pas prévoir d’avoir un enfant dans les 6 mois suivant la vaccination.»

Attention toutefois, cette deuxième étude reste réservée aux personnes ne fumant pas et n’ayant pas fumé depuis au moins un an. Les listes de tous les critères d’inclusion et d’exclusion de ces deux études sont consultables sur le site internet www.atc-pharma.be/studies/vaccin-covid-19.

On précise encore que lors d’une étude de phase III, le volontaire se voit offrir la possibilité de bénéficier d’un vaccin avant sa mise sur le marché. «Les effets secondaires et le dosage optimal du vaccin sont maintenant connus et ont été approuvés par l’AFMPS (l’agence fédérale du médicament) lors des deux premières phases de test. Pendant cette 3ème phase de l’étude, c’est donc l’efficacité et la durée du vaccin qui seront évaluées. Pour ce faire, un certain nombre de volontaires recevront un placebo afin de pouvoir comparer l’efficacité du vaccin entre les groupes (placebo vs actifs). Toutefois, pour l’étude concernant les personnes souffrant des pathologies recherchées, tous les volontaires recevront le vaccin.»

ATC Pharma précise que les volontaires seront indemnisés financièrement «en fonction des contraintes qui leur sont imposées pour l’étude (déplacement à l’hôpital, injection du vaccin, prises de sang, etc.)». Les modalités de l’étude et le montant de l’indemnité sont examinés et approuvés par un Comité d’Ethique indépendant.

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur ce lien www.atcpharma.be/studies/vaccin-covid-19 et de remplir le formulaire d’inscription en ligne.

+ LIRE AUSSI À Liège, deux nouveaux essais cliniques seront lancés pour trouver un vaccin contre le coronavirus

+ LIRE AUSSI Incroyable : 800 volontaires pour tester un vaccin contre le Covid-19 à Liège