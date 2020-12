Existence de «compte secret» géré par Nethys: l’avocat de Stéphane Moreau dément

L’avocat de l’ancien patron de Nethys, Stéphane Moreau, a fustigé mercredi l’«ineptie» des accusations proférées par la nouvelle direction de la société liégeoise à l’encontre de l’ancienne équipe et démenti l’existence de tout «compte secret», en réponse aux informations diffusées par la presse.

«Les accusations portées ce jour par Nethys (envers l’ancienne direction, NDLR) via un autre consultant, Deloitte, relèvent pour le moins du manque de recherche, pour le pire de la calomnie et de la diffamation avec intention manifeste de nuire sans limite aux personnes clouées au pilori sans retenue», a indiqué l’avocat, Me Adrien Masset, dans un long communiqué.

Selon plusieurs médias, qui citent un rapport d’audit réalisé par le consultant Deloitte, Nethys disposait d’un compte secret ouvert auprès de la banque ING et qui a vu transiter des «dizaines de millions» – 38,7 selon le journal ‘L’Echo’– pour financer les «opérations suspectes» de l’ancien management de Nethys.

«Tout d’abord, il n’y a évidemment jamais eu aucun compte secret chez Nethys», un groupe actif dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications, réplique le conseil de Stéphane Moreau.

Selon Me Masset, «tous les comptes de la société et des filiales étaient bien sûr contrôlés comme il se doit par le directeur financier, par les contrôleurs de gestion et par le réviseur d’entreprises et aucune dépense n’était payée sans justificatif. Le compte évoqué par Deloitte faisait partie intégrante de la comptabilité de Nethys».

«Par ailleurs, nul n’ignore qu’il n’existe aucun secret bancaire en Belgique», ajoute l’avocat.

Selon lui, Nethys «recevra donc un oscar de l’innovation pour avoir inventé une caisse noire… par la gestion d’un compte bancaire auprès d’une des grandes banques belges». «Nous lirons avec intérêt si ce compte a été clôturé et ne sert plus au paiement de dirigeants et d’administrateurs actuellement en place», poursuit Me Masset.

Il estime que «toute cette agitation créée aujourd’hui et sciemment par (l’actuelle direction de) Nethys autour de PV de roulage ou autres pseudo-comptes secrets, n’est qu’un écran de fumée destiné à masquer les résultats catastrophiques de la gestion actuelle et l’abandon de tout projet réel de développement industriel pour la région liégeoise».

L’avocat cite en exemple «la vente des groupes de presse belge (L’Avenir et Moustique) pour quasi-rien, voire moins que rien» et «la débâcle de la compagnie d’assurances Intégrale dont la valeur était estimée en octobre 2019 à quelque 440 millions d’euros […] et qui va maintenant être cédée pour l’euro symbolique… au mieux… vu l’absence de décision, de vision et vu l’annulation du plan industriel initialement prévu par le précédent conseil d’administration de Nethys».