EN IMAGES | Ouverture du «FC Bayern World», prestigieux complexe pour les fans

Le club champion d’Europe de football, le Bayern Munich a officiellement ouvert son prestigieux projet en pleine crise du coronavirus. Le «FC Bayern World», un complexe de bâtiments multifonctionnels, a été inauguré mercredi dans le centre de Munich. Il constitue une nouvelle attraction pour les fans du «Rekordmeister».

Le «FC Bayern World» s’étend sur sept étages et 3500 mètres carrés, a annoncé le club bavarois. En plus d’un grand fan shop, il y a également de la place pour deux restaurants et un hôtel de 30 chambres.

Compte tenu de la crise du Covid-19, il n’y a eu qu’une modeste cérémonie d’inauguration mercredi avec le président Herbert Hainer et les dirigeants Karl-Heinz Rummenigge et Jörg Wacker. Rummenigge a décrit le FC Bayern World comme un «nouveau cap» dans l’histoire du club. «C’est aussi un signal que nous regardons vers l’avenir pendant une pandémie et que nous sommes préparés de manière optimale pour l’avenir».