Mons: l’hippodrome de Wallonie est à vendre

Une structure créée par les pouvoirs publics

L’hippodrome de Wallonie, situé à Ghlin, a été créé en 2000 avec le soutien de la Wallonie et des fonds européens (FEDER). La Région est actuellement actionnaire à plus de 75%, la Fédération des courses hippiques à 22% et les parts restantes sont détenus par la Province de Hainaut et des actionnaires privés.

L’hippodrome de Wallonie bénéficie, par ailleurs, de subsides de fonctionnement annuels. Il touche 800 000€ via un fonds budgétaire pour la promotion et le développement de l’activité hippique plus un subside de frais de fonctionnement en constante diminution depuis 2017). Pour 2020, le Gouvernement a décidé d’allouer 250 000€ en frais de fonctionnement, ce qui représente donc un total pour cette année de 1 050 000€ (contre 1 150 000€ en 2019).