Quand de nouvelles fouilles en disent un peu plus sur la vie à Pompéi

Présentée en deux épisodes, ce docu du réalisateur belge Pierre Stine apporte de nouveaux éclairages sur les dernières heures de la mythique cité victime du Vésuve.

La destruction de Pompéi, c’est arrivé à 10 h du matin, le 24 août 79, il y a 19 siècles . Des milliers de spectateurs étaient assis dans les gradins de l’amphithéâtre de Pompéi lorsque le volcan Vesuve, tout proche, entra en éruption.

Le bouchon de lave qui obstruait sa cheminée sauta, provoquant d’emblée une pluie de pierres. Ensuite le magma, très riche en gaz à haute pression, fusa, projeta à plusieurs milliers de mètres de hauteur des fragments de lave qui abandonnaient leur gaz brûlant, devenaient des pierres ponces très poreuses et retombaient en grand nombre autour du mont, commençant à ensevelir Pompéi.

S’ensuivit une pluie de cendres sablonneuses privenant des roches arrachées aux parois de la cheminée, et dont certaines, au contact des jets de vapeur d’eau, se condensaient. À 13 h, toute vie avait cessé à Pompéï. Les victimes de l’époque, on les a retrouvés comme statufiés, figés dans les derniers gestes de leur existence.

Depuis 70 ans, il n’y avait plus eu de fouilles de grande ampleur

Ce documentaire en deux parties («Nouvelles révélations» d’abord, puis «Nouvelles investigations» ensuite), réalisé par Pierre Stine (un réalisateur belge qui a signé de nombreux «Voyage en terre inconnue») suit au jour le jour les découvertes exceptionnelles réalisées ces dernières années par une équipe d’archéologues. Il entrelace des séquences documentaires spectaculaires et des reconstitutions en fiction.

C’est qu’en 2018 et 2019, une fouille sans précédent depuis 70 ans, financée par l’Europe notamment, s’est déroulée à Pompéi, dans un quartier de la ville romaine encore sous les cendres volcaniques. Seront mis à jour une rue et plusieurs maisons contenant des fresques aux couleurs éclatantes, des mosaïques exceptionnelles, des objets raffinés, des inscriptions, dont l’une donne une nouvelle datation pour l’éruption, mais aussi les corps d’une quinzaine de victimes, hommes, femmes et enfants.

Les analyses ADN des corps découverts, permettent de déterminer qui étaient ces Pompéiens, de reconstituer l’architecture de leurs maisons et les conditions… de leur mort pendant l’éruption!

Dimanche 13 décembre, France 4, 21h