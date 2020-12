Affaire Mawda: une œuvre d’Arne Quinze devant le palais de justice de Mons

The Passenger sculpture d’Arne Quinze à Mons. ÉdA – Jacques Duchateau

L’artiste Arne Quinze placera jeudi sa grande installation en bois «The Passenger» devant le palais de justice de Mons.

C’est dans ce bâtiment que se tient le procès de l’affaire Mawda, du nom la petite fille kurde de 2 ans tuée d’un coup de feu de la police en 2018. Des centaines de lettres de civils adressées au juge sont accrochées à l’œuvre d’art.

Mawda Shawri avait été tuée d’un coup de feu la nuit du 16 mai 2018 lors d’une course-poursuite entre la police et un véhicule transportant des migrants sur l’autoroute E42. Le chauffeur de la camionnette, le passeur et le policier qui a tiré sont jugés devant le tribunal correctionnel de Mons.

La mort de la petite fille a suscité l’indignation en Belgique. Sous le slogan «Justice4Mawda», des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes au début du procès.

Arne Quinze se joint également à la protestation. Il propose son installation «The Passenger» comme toile pour des centaines de lettres et de messages de solidarité de citoyens indignés.

«En tant qu’être humain mais aussi en tant que père de cinq enfants, je suis très préoccupé par le sort de Mawda et de beaucoup d’autres», a déclaré M. Quinze. «Je trouve absolument scandaleux qu’une telle violence insensée et un tel abus de pouvoir puissent encore se produire, en particulier à l’égard des enfants. Que les personnes qui fuient déjà la violence ne soient plus jamais touchées de cette manière.»