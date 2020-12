Ligue des Champions: Charleroi se rendra en Croatie

FUTSAL Le Futsal Team Charleroi connaît le nom de son adversaire pour la suite de la Ligue des champions. Les Carolos pouvaient tirer deux des cadors de la compétition. Mais ils ont eu la chance d’éviter l’Inter Movistar et le Sporting Portugal. Les Italiens de Pesaro étaient également dans le coup. Mais Charleroi défiera, au final, les Croates d’Olmissum. Il s’agit sans doute de l’adversaire plus abordable, même si à ce stade, il n’y a plus de petites équipes. «Cela reste une des solides formations européennes, lance Zico, l’entraîneur. La Croatie est une de belles nations du futsal. Cette équipe est en tête du classement, dans son pays. Elle dispose de la meilleure attaque et de la meilleure défense. C’est un groupe qui se connaît bien, avec de nombreux internationaux. J’ai également eu quelques informations supplémentaires. Notre adversaire compte se renforcer en vue de la coupe d’Europe, pour 2021. Elle devrait donc pouvoir compter sur deux renforts étrangers.»