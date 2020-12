Choqué par la stratégie hybride de Warner, Christopher Nolan qualifie HBO Max de «pire plateforme de streaming»

En annonçant un modèle de sortie hybride pour ses prochains films, le groupe Warner Bros s’est attiré les foudres du réalisateur Christopher Nolan.

Alors que l’avenir des salles de cinémas est en suspens en raison de la pandémie de Covid-19, Warner Bros a annoncé jeudi dernier que ses prochains films seraient diffusés sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles. Ce sera notamment le cas de blockbusters très attendus tels que Matrix 4, Dune ou encore The Suicide Squad.

Une décision sans précédent qui a choqué de nombreux acteurs de l’industrie cinématographique, à l’instar du réalisateur Christopher Nolan.

«Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des plus grandes stars de cinéma se sont couchés en pensant qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés en découvrant qu’ils travaillaient pour la pire plateforme de streaming», a déclaré le réalisateur britannico-américain ce lundi à The Hollywood Reporter.

Auteur de films à succès comme Inception, Interstellar ou plus récemment Tenet, Christopher Nolan travaille en étroite collaboration avec Warner Bros depuis la sortie d‘Insomnia en 2002. Autant dire que son incompréhension est totale.

«Warner Bros avait une machine incroyable pour faire passer le travail d’un cinéaste partout, à la fois dans les salles et à la maison, et ils sont en train de la démonter. Ils ne comprennent même pas ce qu’ils perdent. Leur décision n’a aucun sens économique, et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre une perturbation et un dysfonctionnement», a-t-il conclu.