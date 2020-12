Match sans supporters: l’AS Eupen dédommagera ses abonnés comme prévu

L’AS Eupen a fait savoir ce mercredi 9 décembre que le club dédommagera bel et bien ses abonnés privés de stade.

Alors que les supporters ont pu, brièvement, revenir (partiellement) au stade, la deuxième vague de coronavirus a forcé les instances à imposer le huis clos pour les rencontres de Pro League.

Une situation difficile pour celles et ceux qui avaient opté pour un abonnement cette saison. À Eupen, le club se veut rassurant.

«L’AS Eupen va indemniser les détenteurs d’abonnements pour les matchs de la Pro League qui ont dû se dérouler sans spectateurs à cause de la pandémie de Covid-19» fait savoir ce mercredi le matricule eupenois. «Ainsi la KAS Eupen respecte l’accord avec ses clients qui ont acheté des abonnements pour la saison 2020-2021. La somme compensatoire sera versée à la fin de la saison, au moment où le nombre exact de matches qui auront dû se dérouler sans spectateurs en raison des mesures anti Covid-19 sera connu.»

À noter qu’à ce jour, on comptabilise sept matches sans public au Kehrweg: cinq déjà disputés et deux à venir.

Il s’agit des rencontres face au Club de Bruges (16/08), Saint-Trond (29/08), Waasland-Beveren (7/11), le Sporting de Charleroi (27/11.) et le KV Malines (3/12) et des rendez-vous à venir au Kehrweg contre Zulte Waregem (13/12) et Genk (16/12).

«Pour la période allant jusqu’au 31 décembre, les abonnés de l’AS Eupen seront donc dédommagés pour 7 matches à domicile manqués jusqu’à présent» répète le club.

Pour rappel: seuls les matchs à domicile contre La Gantoise et le Cercle de Bruges ont pu être organisés devant des spectateurs, en nombre limité. Mais les détenteurs d’un abonnement ont eu accès au stade et ont donc pu assister à ces deux matchs des Pandas.