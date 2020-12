Cas de grippe aviaire à Dinant: une zone tampon mise en place

Une nouvelle contamination recensée dans un élevage particulier à Dinant.

Une nouvelle contamination de volailles par le virus de la grippe aviaire a été constatée mardi chez un particulier à Dinant, en province de Namur, a indiqué mercredi l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Pour éviter la propagation du virus, une zone tampon de 500 mètres a été temporairement mise en place autour du lieu de contamination. Aucun élevage professionnel de volailles ne se trouve à l’intérieur.

Les déplacements d’oiseaux et d’œufs à couver y sont interdits (sauf en transit) et chaque détenteur doit nourrir et abreuver ses volailles à l’intérieur. L’objectif est d’éviter que les volatiles n’entrent contact avec les oiseaux sauvages et leurs excréments. Cette zone est maintenue pour une durée indéterminée.

«Ce nouveau cas à Dinant […] nous rappelle l’importance d’appliquer strictement les mesures de biosécurité activées en concertation avec l’Afsca lors de la constatation des premiers cas de grippe aviaire dans notre pays», a commenté mercredi le ministre fédéral de l’Agriculture, David Clarinval. «J’invite tant les élevages amateurs que professionnels à protéger leurs volailles. Soyons vigilants!»

Depuis le mois de novembre, plusieurs infections ont été détectées sur le territoire belge. Elles concernaient notamment des oiseaux sauvages à une dizaine d’endroits en Flandre occidentale et en Flandre orientale, mais aussi un élevage dans la région de Menin.

La grippe aviaire, c’est quoi?

En Belgique, la dernière apparition du virus remontait à juin-juillet 2017. Depuis mai 2020, de nombreux cas de grippe aviaire hautement pathogène de type H5 ont été identifiés en Russie et au Kazakhstan. Le virus s’est ensuite propagé.

La grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse qui touche probablement toutes les espèces avicoles, rappelle l’Afsca. La contamination de la volaille peut se faire par le biais de contacts directs avec des animaux malades ou par exposition à du matériel contaminé, comme du fumier ou des caisses sales. Une contamination peut aussi se propager dans l’air, sur des distances relativement courtes. Le consommateur n’encourt aucun risque: la viande et les œufs de poules peuvent être consommés en toute sécurité.