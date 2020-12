Les sujets liés au Covid-19 en tête des recherches Google en 2020

Google a révélé ce mercredi les recherches les plus populaires en Belgique en 2020. Le coronavirus a été le sujet le plus recherché de l’année. Les élections américaines ont également été très suivies par les Belges.

«Sans surprise, les sujets liés au Covid-19 sont fortement présents dans les résultats de recherche», a indiqué Google Belgique dans un communiqué. Les internautes ont interrogé le moteur de recherche à propos des symptômes, du confinement, de la situation dans les autres pays et ont cherché «comment faire des masques».

Ils ont également trouvé de nouvelles occupations et une nette augmentation des recherches concernant les recettes de cuisine a été enregistrée. Du côté francophone, les recettes de pain, mousse au chocolat et pancakes ont eu la cote, tandis que du côté néerlandophone, les recettes de brownies, smoothies et mojitos ont été plébiscitées.

Les élections américaines ont également été suivies avec attention. Joe Biden et Kamala Harris figurent ainsi respectivement à la première et à la quatrième place du classement des personnalités politiques internationales les plus tendances sur Google.

Qui est Petra De Sutter?

Du côté des personnalités politiques belges, Petra De Sutter est devenue la politicienne la plus populaire de la toile. La vice-première ministre, chargée de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste est également la première ministre transgenre d’un gouvernement belge. Elle devance Sophie Wilmès, première femme à avoir accédé au poste de Première ministre, et Maggie De Block, chargée sous le précédent gouvernement de la Santé, des Affaires sociales et de l’Asile et la Migration.

Parmi les grands rendez-vous sportifs de l’année ayant intéressé les internautes, Roland Garros rafle la première place, suivi du Tour de France et de la Ligue des Nations.

Cette année fût également marquée par la disparition d’un nombre de personnalités fortement appréciées du grand public. Ainsi, de nombreuses recherches ont été effectuées au sujet du joueur de basket Kobe Bryant, de la chanteuse et actrice Annie Cordy et du joueur de football Diego Maradona. Les Belges ont également été émus par le décès de l’Américain George Floyd, et par la naissance du mouvement «Black Lives Matter».