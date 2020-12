La Belgique, plaque tournante du commerce illégal de cigarettes

La contrefaçon et le commerce illégal de cigarettes n’ont jamais été aussi florissants en Belgique, selon Cimabel, l’association des producteurs de tabac en Belgique et au Luxembourg.

Selon Cimabel, l’augmentation des droits d’accises sur le tabac risque encore plus d’alimenter le commerce illégal.

«Les prises spectaculaires comme celle du week-end dernier en Flandre occidentale, où 4 millions de cigarettes ont été saisies, ne sont probablement que la partie visible de l’iceberg. En effet, il est un fait que la contrefaçon et le commerce illégal de cigarettes sont devenus de plus en plus faciles et lucratifs pour les organisations criminelles», souligne Cimabel.

L’introduction du paquet neutre le 1er janvier dernier en Belgique a rendu plus facile la contrefaçon. La hausse prochaine des droits d’accises sur les produits du tabac devrait aussi, selon Cimabel, renforcer le trafic.

«Cimabel appelle donc le gouvernement à mener une politique réaliste et durable en matière d’accises, basée sur la prise de conscience que les augmentations drastiques des accises poussent les fumeurs belges vers le marché illégal et, par conséquence, l’argent belge vers des organisations criminelles étrangères plutôt que vers leur propre trésorerie», conclut l’association.