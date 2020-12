VIDÉO | Coronavirus: Sciensano analyse les dernières tendances belges

Le Centre de crise et Sciensano tiennent une nouvelle conférence de presse ce mercredi, pour analyser les dernières tendances du coronavirus en Belgique.

Il y a eu en moyenne 192,7 admissions quotidiennes à l’hôpital pour infection au nouveau coronavirus entre le 2 et le 8 décembre, selon les données de Sciensano publiées ce mercredi matin.

Si, en comparaison avec la période de sept jours précédente, la moyenne est à la baisse (-6%), elle est plus élevée que celle publiée hier et confirme donc que les admissions sont plus nombreuses au cours des derniers jours.

Dès lors, que pense le Centre de crise du «plateau» atteint ces derniers jours? Réponse sur le coup de 11h.