Des cartes postales gratuites à envoyer à ses proches pour la bonne cause

À l’approche des fêtes de fin d’année, une société de couverture de toits a lancé une action pour permettre aux Belges d’envoyer des nouvelles à ses proches tout en soutenant les personnes sans-abri.

Si cette période, chamboulée par la crise sanitaire et le confinement, est difficile à vivre pour tous les Belges, elle l’est encore plus pour les sans-abri qui doivent faire face au froid.

C’est dans ce contexte que la société Creaton, spécialisée dans les toits en pente, a tenu à apporter un peu de baume au cœur à tout le monde en lançant l’opération «Toit et moi».

Creaton s’est associée à l’illustrateur belge Tom Schamp pour imaginer plusieurs cartes postales, que chacun peut envoyer gratuitement à ses amis, à sa famille et aux personnes qui lui manquent.

De quoi donner des nouvelles à ses proches, tout en contribuant à une bonne action. Et pour cause, Creaton versera 1€ pour chaque carte envoyée à Infirmiers de rue, une ASBL qui reloge durablement les personnes sans-abri les plus vulnérables en termes de santé.

Chaque personne peut sélectionner un maximum de 3 cartes, qui seront envoyées dès la fin de l’action, le 17 décembre prochain.