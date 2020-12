Cassano dézingue Lukaku: «Il a deux morues à la place des pieds»

Les déclarations de Lukaku dans France Football provoquent des réactions. Notamment en Italie où l’ancien joueur du Calcio, Antonio Cassano n’est pas du même avis.

«Sur ces cinq derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs, oui», déclarait en début de semaine Romelu Lukaku dans une interview consacrée à France Football. Si pour la plupart des observateurs ces propos n’ont rien d’extravagants, certains ne sont pas du tout d’accord.

Physiquement, c’est une bête, mais c’est seulement ça

Christian Vieiri, sur sa chaîne Twitch (BoboTV) a, de son côté, soutenu que Lukaku était «le meilleur buteur du monde», devant «Lewandowski, Suarez et Kane», car il est «impossible à marquer». Cet avis pour le moins tranché a fait réagir vigoureusement l’un des intervenants de cette émission: Antonio Cassano. L’Italien a déclaré: «C’est n’importe quoi, il n’est même pas dans le top 5. Physiquement, c’est une bête, mais c’est seulement ça. Tu dis qu’il a tout, mais chaque contrôle qu’il fait part 50 mètres plus loin, il a 2 morues à la place des pieds. Il n’a gagné aucun trophée. Il n’a pas réussi à Manchester United. Il est fort physiquement mais si tu lui enlèves ça, il n’est plus en mesure de faire la différence. Après, c’est vrai que, en Serie A, il détruit tout».

Cassano 38 ans, à la retraite, a joué à l’Inter lors de la saison 2012-2013.