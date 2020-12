VIDÉO | Les arbitres de PSG-Istanbul déjà critiqués pour des faits similaires dans le passé

Dans la tourmente après les supposés propos racistes, le quatrième arbitre Sebastian Coltescu traînerait déjà une image négative dans son pays. Le manque de réaction de l’arbitre principal fait aussi polémique.

Le Roumain Sebastian Coltescu, 4e arbitre, lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir est l’homme dans l’oeil du cyclone après ses propos racistes à l’encontre du Camerounais Pierre Achille Webo. Sans expérience européenne notoire en tant qu’arbitre principal (2 matches de qualif pour la C1 et 7 de qualif pour la C3), il a dirigé environ 300 matches de première division roumaine. Le Roumain a cependant évolué plus régulièrement comme arbitre de touche, ou quatrième arbitre. Et souvent en duo avec son compatriote Ovidiu Hategan, arbitre central mardi au Parc des Princes

Pourtant, au pays, l’homme a déjà été pointé du doigt. Non pas pour des faits de racisme, mais des erreurs grossières, des buts annumés sans raisons claires et un oubli d’exclure un joueur pour des comportements très violents. Des fautes qui avaient provoqué une suspension de deux mois pour l’arbitre. Il avait d’ailleurs frôlé l’exclusion.

De plus, Emanuel Rosu, un journaliste roumain, l’a décrit sur les réseaux sociaux comme «une personne émotionnellement fragile», qui aurait tenté de mettre fin à ses jours il y a quelques années. Il apporte également une information supplémentaire: Coltescu a récemment été enlevé de la liste Fifa. En d’autres mots, cette saison était sa dernière campagne européenne.

L’arbitre principal également en cause

L’arbitre central, Ovidiu Hategan, n’est pas non plus exempt de tous reproches. En effet, son manque de réaction face aux propos de son assistant laisse perplexe. Quand on sait qu’il a aussi déjà été critiqué dans une affaire de cris racistes, l’affaire prend encore une autre ampleur. En octobre 2013, l’homme avait été pointé du doigt pour son manque de réaction lors d’un match de Champions League en le CSKA Moscou et Manchester City, dans lequel Yaya Touré s’était dit victime d’insultes racistes de la part des supporters russes.

🗣💬 "J'avais remarqué des cris de singes de supporters du Dynamo Bucarest. Il m'avait dit qu'il n'en avait pas entendu."



Harlem Gnohéré a joué en Roumanie au Steua et raconte un incident raciste qui a eu lieu dans un match arbitré par le même arbitre que ce soir.#RMCLive pic.twitter.com/UexCV39b5d — After Foot RMC (@AfterRMC) December 8, 2020

Faits similaires concernant Harlem Gnohéré durant un match de championnat roumain. Le joueur avait remarqué des cris de singes provenant d’une tribune entière. Des incidents clairement observés par les médias roumains à l’époque. L’arbitre Hategan, lui, n’avait «rien entendu».

L’UEFA a décidé de remplacer le trio arbitral roumain pour la reprise du match ce mercredi (18h55), au Parc des Princes.