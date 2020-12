E411 fermée à Heinsch après une collision entre deux camions

Une déviation a été mise en place sur l’E411 à Wolkrange en direction du Luxembourg.

Un incident est survenu entre deux camions sur l’E411 à à hauteur de Heinsch en direction de Luxembourg.

Deux camions sont impliqués dont un transport ADR (remorque transportant des «peintures et dérivés»). Une fuite au niveau des marchandises transportées a été constatée. Une déviation a été mise en place via la sortie 31 «ARLON» et la N82 vers Virton puis direction Aubange.

Les pompiers d'Arlon et d'Etalle sont notamment descendus sur les lieux, tout comme un container chimique et le lieutenant Maqua. Une personne a été blessé dans cet avcident

L’accident crée des embouteillages. Vers 07h50, on comptait 7 km de file entre Hachy (Habay) et Wolkrange.

La police fédérale de la route demande aux usagers d’éviter le centre d’Arlon, «qui est totalement saturé».

