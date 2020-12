Parking: la SNCB risque de faire payer le navetteur

Face à la taxe levée par Huy sur son parking de la gare du Nord, la SNCB risque de faire payer le citoyen. Elle envisage un recours.

Dès janvier 2021, le parking payant de la SNCB à la gare du Nord, à Huy, sera taxé. Une taxe qu’a décidé de lever la Ville de Huy, pour faire rentrer de l’argent dans les caisses communales.

À raison de 112€ par place de parking, la SNCB devra débourser 44 800€ par an. La SNCB étudie actuellement les différents recours juridiques possibles contre cette taxe.

Interpellé par le député fédéral Nicolas Parent (Ecolo), le ministre Georges Gilkinet a confirmé que la SNCB est normalement exempte de cette taxe étant donné le caractère de service public de ses parkings. Les recettes qui découlent des parkings couvrent les frais d’exploitation (et en ce, la sécurisation, l’éclairage, l’entretien) mais sont aussi investies dans d’autres services aux voyageurs. Comme les parkings vélos. «Si une taxe augmente les coûts, il faudra dès lors récupérer ceux-ci sur le prix payé par les clients afin de maintenir une situation d’équilibre financier», explique le ministre de la Mobilité.

Selon lui, la taxe levée par Huy concerne autant le parking payant de la gare de Huy Nord que celui de Statte qui est gratuit. L’ensemble des parkings de la SNCB sont des parkings publics financés par des fonds publics. «L’activité parking de la SNCB ne doit pas et ne peut être considérée comme une activité commerciale, poursuit le ministre. Cela se justifie entre autres par les tarifs appliqués qui sont bien plus bas que ceux pratiqués dans les parkings commerciaux du même type.»

Lorsque la SNCB a envisagé un parking à étages à la gare du Nord, elle a proposé d’y développer un outil de mobilité avec, notamment, la gratuité pour un certain nombre de festivités communales ou encore une tarification de nuit avantageuse pour les riverains. «Ce type de collaboration existe et fonctionne très bien dans de nombreuses villes et communes», poursuit Georges Gilkinet. Mais pas sur Huy où il n’y a apparemment pas eu de suite.

Un impact sur Statte aussi

Réaction du député fédéral wanzois Nicolas Parent: il y a donc un risque que la SNCB impacte la décision sur les navetteurs. «La Ville de Huy a donc sciemment pris le risque de faire peser une taxe sur les navetteurs directement. Les répercussions pourraient impacter autant les tarifs du parking de Huy que la gratuité du parking de Statte.» Et il ajoute: «La nouvelle taxe hutoise risque d’aller au-delà en punissant celles et ceux qui prennent le train à Huy ou à Statte. La fin de la gratuité du parking de Statte aurait par ailleurs un impact négatif sur le stationnement riverain à Wanze qui est tout proche et qui est connecté à la gare par une passerelle et un cheminement cyclo-piéton. Ici aussi, je doute que cet impact potentiel ait été concerté…»