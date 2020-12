Un nouveau mystérieux monolithe découvert à Termonde en Flandre orientale

Un monolithe en métal, ressemblant à ceux retrouvés aux États-Unis ou ailleurs en Europe ces derniers jours, a été découvert mardi dans un champ de pommes de terre à Baesrode, en Flandre orientale.

Le monolithe de Termonde, près de Baesrode, est une version mat-brillant du monolithe brillant qui était apparu il y a plusieurs jours dans le désert de l’Utah, aux EÉats-Unis.

Mysterieuze monoliet duikt op op aardappelveld in Baasrode https://t.co/U9X98lW1gM — vicwou (@vicwou) December 8, 2020

Des monolithes ont également été repérés en Roumanie, en Californie et sur l’île britannique de Wight.

Ces structures étincelantes ont ensuite disparu aussi mystérieusement qu’elles étaient apparues.

Un collectif appelé The Most Famous Artist et basé au Nouveau Mexique a revendiqué la paternité du monolithe de l’Utah, publiant une image de l’œuvre sur Instagram, et le proposant au prix de 45.000 dollars (environ 37.000 euros).