L’appel des travailleurs du commerce face à l’«attitude désinvolte et irrespectueuse de certains clients»

Les travailleurs du commerce sont de plus en plus confrontés aux comportements irresponsables de certains clients, qui ne respectent pas les mesures sanitaires et de sécurité. Ils en appellent à un sursaut civique de la population, relaie mardi le SETCa.

L’accord sectoriel conclu en novembre entre Comeos, la fédération des employeurs du commerce, et les syndicats prévoyait une série de mesures supplémentaires afin de préserver la sécurité des travailleurs durant cette période de pandémie. «Mais dans les faits, on constate que ces règles ne sont pas toujours suffisantes face à l’attitude désinvolte et irrespectueuse de certains clients», souligne le syndicat socialiste.

L’exemple le plus parlant est le principe de «1 chariot par client: les membres d’une même famille n’hésitent pas à prendre chacun un chariot avant de se rassembler ensuite dans une zone particulière du magasin, bloquant ainsi tout passage et empêchant toute possibilité de distanciation sociale», illustre le SETCa.

Les employeurs tentent, de leur côté, de réguler le flux des consommateurs, en faisant appel à des firmes de gardiennage ou des systèmes de contrôle automatique. Mais il y a des couacs dans le fonctionnement. Et «les travailleurs doivent faire face quotidiennement à l’agressivité de certains clients lorsqu’on les rappelle à l’ordre pour non-respect des gestes barrières», complète le syndicat.

À l’approche des fêtes, les travailleurs se disent saturés. Ils en appellent au respect des règles, du travail d’autrui mais aussi de l’autre.