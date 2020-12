VIDÉO | Le Haut Débit pour 200 ménages dans la commune de Gouvy

Les villages de Rettigny et Limerlé bénéficieront prochainement de l’Internet Haut Debit. Un changement qui facilitera le quotidien de beaucoup.

Ouf de soulagement pour plusieurs ménages de la commune de Gouvy. Les travaux qui visent à installer la fibre optique et donc, l'Internet à Haut Débit, viennent de commencer. Au total, ce ne sont pas moins de 200 habitations des villages de Rettigny et Limerlé qui sont concernés par ce grand changement.

La fibre optique au centre des villages

C'est sous quelques flocons de neige que les premiers coups de pelles ont tracé les tranchées ce mardi. Cela faisait des mois que la Commune buchait pour trouver un opérateur qui accepterait ce dossier et ce, afin de remédier aux nombreuses zones blanches sur le territoire. C'est désormais chose faite avec l'opérateur Proximus. "Nous sommes effectivement dans une zone blanche ici à Gouvy, explique Patrick Delcoigne, director network Engineering & Opérations chez Proximus. Pour l'instant, ils sont très peu desservis en Internet, ils sont entre 4 et 7 Megabits par seconde, ce n'est pas beaucoup. Nous allons donc amener la fibre optique jusqu'au centre du village. Ce sont des distances importantes que nous ne savons pas faire avec des tranchées classiques. Nous allons donc innover avec des mini-tranchées et de nouvelles machines de façon à travailler de manière rentable.» A terme, les travaux permettront d'avoir de l'Internet Haut Débit et la télévision Haute Définition, ce qui devrait faciliter considérablement la vie des citoyens. "On ne sait qu'aujourd'hui, Internet est devenu vital pour les commerces, pour les étudiants, pour les personnes isolées. Les citoyens auront plus de divertissements et plus de facilités à accéder à certains services de manière rapide, comme par exemple l'application E-banking.» explique encore Patrick Delcoigne.

