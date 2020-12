Avez-vous vu l’action de Greenpeace à Liège?

Cette action a été menée tôt le matin par des militants de Greenpeace Liège.

Des motifs appelant à des actions en faveur du climat ont été apposés, mardi matin, sur différents feux de signalisation à Liège. Il s’agissait de commémorer l’accord historique de Paris sur le climat, il y a 5 ans.

En plus des motifs que l’on pouvait voir apparaître lors des phases vertes et rouges des feux de signalisation, ils y ont également apposé des pancartes arborant le slogan «Cité Ardente: oui! Planète Ardente: non!». L’objectif était de rappeler l’accord historique de Paris sur le climat. «Un traité ambitieux signé sous l’égide des Nations Unies il y a cinq ans déjà mais qui reste, pour l’essentiel, lettre morte», déplorent-ils.

On se souvient que la Cité ardente a été le théâtre à plusieurs reprises, en 2019, de marches et autres manifestations en faveur du climat initiées par des jeunes. «Si nous sommes fiers de notre ville reconnue pour son ambiance particulièrement ardente, il n’est pas question pour nous que le manque d’ambition climatique rende notre planète invivable! Par cette action visuelle, nous voulons envoyer un message clair à nos dirigeants, à savoir ‘feu vert pour des mesures ambitieuses’, soit une agriculture raisonnée et des énergies renouvelables, mais ‘stop aux investissements polluants’dans l’élevage industriel ou dans les énergies fossiles», précise un membre de Greenpeace Liège.

Ce mouvement insiste sur le fait que, cinq ans après la signature de cet accord, 2020 aurait dû être l’année du climat avec des objectifs climatiques européens plus ambitieux et, pour conclure, un important sommet international, mais les enjeux climatiques ont quelque peu été mis entre parenthèses en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. «Or, la crise climatique et la lutte pour la justice sociale sont trop importantes pour qu’on appuie plus longtemps sur le bouton pause. Lors du sommet européen des 10 et 11 décembre, nous demandons que la Belgique soutienne une réduction d’au moins 65% des émissions européennes de gaz à effet de serre d’ici 2030», ajoute-t-on du côté de Greenpeace Liège.

D’autres actions similaires sont prévues, cette semaine, dans d’autres villes belges à l’initiative des groupes locaux de Greenpeace.

