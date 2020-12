Rouvrir les salons de coiffure? Une étude pour guider le Comité de concertation

Rouvrir ou pas les salons de coiffure? Une étude scientifique permettra d’objectiver la décision.

Il a beaucoup été question de la réouverture ou non des salons de coiffure et autres professions de contact (salons de beauté, de tatouage, etc.), ces derniers jours. Le prochain Comité de concertation du 18 décembre évoquera ouvertement cette question, sans évidemment que l’on sache à ce stade quelle sera la décision.

Une rencontre a eu lieu ce mardi entre le secteur des métiers de contact et des représentants des indépendants et PME, d’un côté, et des membres du gouvernement fédéral, de l’autre: le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), les ministres de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a), de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et des Indépendants et PME David Clarinval (MR).

Une étude scientifique a été demandée aux virologues, indique-t-on au cabinet du ministre Clarinval, confirmant une information de la DH. Cette analyse permettra aux autorités d’examiner des données objectives sur lesquelles appuyer leur décision.

«Il s’agit bien d’une étude sur l’impact épidémiologique que présentent spécifiquement les métiers de contact», confirme la porte-parole de David Clarinval.

En fonction des résultats, une décision de rouvrir ou non les salons de coiffure, voire une adaptation des protocoles du secteur pourraient être actées.

Les professions de contact ne pourront pas rouvrir pour la mi-décembre, comme d’aucuns l’ont réclamé. Mais leur situation sera évoquée et il n’est pas interdit de penser, si la situation sanitaire s’améliore, qu’une réouverture est possible avant l’échéance du 15 janvier.