Coronavirus | Ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde, ce mardi

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mardi 8 décembre 2020.

5 articles recommandés par la rédaction La hausse des hospitalisations se confirme Il y a eu en moyenne près de 192 admissions quotidiennes à l’hôpital pour infection au nouveau coronavirus entre le mardi 1er et le lundi 7 décembre, selon les données de Sciensano publiées ce mardi matin. + À LIRE ICI Faut-il assouplir? Les chiffres étaient meilleurs en mai Certaines voix s’élèvent pour réclamer un assouplissement des mesures, dans la perspective des fêtes de fin d’année. Les statistiques indiquent en tout cas que le déconfinement du printemps était plus prudent. + À LIRE ICI + 2e jour de hausse des hospitalisations en Brabant wallon INFOGRAPHIES | Coronavirus: comment évoluent les hospitalisations dans vos provinces Après Liège et le Hainaut, c’est au tour de la province du Luxembourg d’avoir été (gentiment) pointée du doigt, hier lundi, par Sciensano. À raison? Tentative de réponse. + À LIRE ICI Le coronavirus booste le tourisme de plein air: illustration à Villers et à La Hulpe Depuis la fin du premier confinement, le tourisme de plein air attire la foule à l’abbaye de Villers-la-Ville et au domaine régional Solvay de La Hulpe. + À LIRE ICI Le corona filtré des députés wallons Les mesures sanitaires anti-Covid sont-elles suffisantes au Parlement wallon? Certains députés passent de quarantaine en quarantaine. D’autres disent se sentir tout à fait en sécurité. + À LIRE ICI

EN BELGIQUE

Pas de changement dans l’enseignement supérieur «avant minimum début février»

Enseignement supérieur: la ministre Valérie Glatigny a indiqué qu’aucun changement des mesures sanitaires ne serait appliqué avant le mois février au mieux en Wallonie et à Bruxelles.

+ À LIRE ICI

Rouvrir les salons de coiffure? Une étude pour guider le Comité de concertation

Il a beaucoup été question de la réouverture ou non des salons de coiffure et autres professions de contact (salons de beauté, de tatouage, etc.), ces derniers jours. Le prochain Comité de concertation du 18 décembre évoquera ouvertement cette question, sans évidemment que l’on sache à ce stade quelle sera la décision.

+ À LIRE ICI

BNP Paribas Fortis donne deux jours de congés supplémentaires aux employés de ses agences

BNP Paribas Fortis BNP a décidé d’octroyer deux jours de vacances supplémentaires (le 24 décembre notamment) aux employés de ses agences.

+ À LIRE ICI

Policier apprécié de la zone Samsom, Alain est décédé

C’est avec une immense tristesse et une grande émotion que les policiers de la zone Samsom ont appris le décès de leur collègue Alain Soudant, des suites du Covid 19.

+ À LIRE ICI

Le Domaine peu équipé pour aider

Sollicité par la Commune pour éventuellement accueillir des patients Covid en fin de traitement, le Domaine estime que ce serait difficile…

+ À LIRE ICI

DANS LE MONDE

Le Royaume-Uni a commencé à vacciner

Le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19, la première dans un pays occidental.

La première personne au monde à avoir reçu une injection de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech, en dehors des étapes de recherche, est Margaret Keenan, une femme âgée de 90 ans d’Irlande du Nord.

+ À LIRE ICI

La maison-mère du parc d’attractions Walibi plonge dans le rouge

La Compagnie des Alpes, maison-mère du parc d’attractions Walibi et leader mondial de l’exploitation des domaines skiables a enregistré une perte de plus de 100 millions d’euros en 2019/2020 malgré une bonne performance de ses parcs d’attractions.

+ À LIRE ICI

Plus de 20 millions de cas détectés de coronavirus en Europe

Plus de 20 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe depuis l’arrivée du virus sur le continent début 2020, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, mardi à 14h15.

+ À LIRE ICI

DANS LE SPORT

S’adapter pour aller en stage

Cyclistes, athlètes… ils aiment aller au soleil pour faire la préparation hivernale. Cette année, ce n’est pas une sinécure.

+ À LIRE ICI