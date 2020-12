Le Service du livre luxembourgeois propose ses neuf coups de coeur pour les Fêtes

Les fêtes approchent?! Et quoi de mieux qu’un peu de lecture sous le sapin… Depuis deux ans, tous les six mois, la Province, avec son Service du livre luxembourgeois, partage ses coups de cœur littéraires issus de la production des auteurs de notre province, très en verve encore une fois en cette fin d’année.

À tel point que ce n’est pas les cinq coups de cœur habituels que vous pourrez retrouver ci-contre… mais bien neuf. Et il y en a pour tous les goûts : romans, polars, enquêtes et recueil de nouvelles, livre pour ado…

Qualité et diversité sont au rendez-vous !

« La maison du vieil homme est comme un poète »

Récit « La maison du vieil homme est comme un poète », Pierre Nothomb, L’Harmattan

« Un texte à écouter comme une promenade... La visite du château du Pont d’Oye dictée par Pierre Nothomb peu avant son décès : de la salle bleue à sa chambre, il décrit meubles, objets, tableaux… qui y ont pris place au fil du temps, faisant surgir souvenirs et anecdotes. En hommage à Patrick Nothomb, ce livre raconte le monde des objets, l’histoire de la vie des choses. Nous avons été séduits par l’écriture sensible : au-delà de l’énumération, c’est le récit d’un homme âgé, qui se souvient, se promenant en sa vieille demeure comme en lui-même et laissant pour les siens un trésor sacré ; la description d’un lieu mythique, reflet de l’histoire politico-artistico-littéraire d’une époque. »

« Affaire Dutroux, l’enquête du père d’Eefje »

Enquête « Affaire Dutroux, l’enquête du père d’Eefje », Jean-Pierre Adam, Jourdan

« 1995. Julie, Mélissa, An, Eefje : prénoms tragiquement liés. L’enquête de l’affaire Dutroux soulève encore aujourd’hui trop de questions pour les familles. Le papa d’Eefje, révolté par les contradictions et les pistes sans suite, a repéré un nom : Jean-Pierre Adam, l’un des ex-enquêteurs de la cellule de Neufchâteau (frère de deux auteurs luxembourgeois bien connus : Jacky et Jean-Marie). L’homme n’avait pas ménagé ses efforts pour faire éclater la vérité : ensemble, ils vont reprendre les faits, un à un. Que de zones d’ombre, de pistes inexplorées ! Cet ouvrage, fruit de plusieurs années de recherche, nous a fortement interpellés : quid de tous ces éléments étrangement inexploités par la voie officielle ? »



« Mort aux rats »

Roman « Mort aux rats », Alain Martin, Ed. Memory

« Alain Martin, de Bastogne, publie chez Memory un délicieux roman qui sonne comme une injonction : “Mort aux rats !” se déroule dans un village d’Ardenne au début du siècle. C’est Raymond le narrateur : un homme “un peu simple” qui, d’une plume qui sent bon le foin fauché, retrace les moments forts de sa vie et l’évolution de ce microcosme villageois. Le lecteur devient le confident de ses désenchantements. Un complice aussi, face à un secret qui va nourrir en lui une sourde envie de vengeance. L’originalité du livre tient dans la construction non chronologique qui distille les éléments : soudain, le récit bifurque, en donnant voix à deux autres protagonistes, dévoilant le fameux secret. Réussi ! »



« Béatrice, de Dante à Orval »

Histoire « Béatrice, de Dante à Orval », David Pierson, Weyrich

« Une enquête d’histoire littéraire, plus de 950 ans après les faits ! Démarche complexe et inédite, mais avec une promesse : exhumer un incroyable secret à partir de l’œuvre de Dante. Pour apprécier le livre, le rappel des rouages géopolitiques de l’époque et le récapitulatif dantesque nous ont été utiles. En clé de voûte : qui est Béatrice, muse et moteur du génie de Dante ? D. Pierson expose comment Dante révèle, de façon codée, son identité réelle. Un ouvrage singulièrement documenté et audacieux qui rassemble les recherches de l’auteur. Nous avons été pris dans l’enthousiasme du chercheur, qui enquête, interroge et qui trouve ; dénichant finalement un secret d’histoire. »

« Un petit corps perdu »

Polar « Un petit corps perdu », Armand Henrion, Éd. Memory

« Macabre découverte en pleine forêt ardennaise : un bébé mort ! Une nouvelle enquête démarre pour l’inspecteur Juste et toute son équipe. Un plongeon dans l’horreur. D’autres faits sordides viennent très rapidement se greffer à l’enquête. Un terrible réseau est peut-être sur le point d’être démantelé. Qui sait ? Le lecteur en prend pour son grade dans ce roman policier palpitant, riche en rebondissements. C’est signé Armand Henrion (Bertogne) et c’est déjà son 4e roman où l’on retrouve l’inspecteur François Juste. Les trois précédents (“Terres de feu”, “La Battue” et “La Poupée tsigane”) sont eux aussi des policiers, bien de chez nous, que l’on vous recommande chaudement ! »



« Rumeurs, tu meurs ! »

Roman ado « Rumeurs, tu meurs ! », Frank Andriat, Mijade

« À l’ère des réseaux sociaux, tout peut chavirer en moins de cinq minutes. Et quand ça dérape, c’est le début d’un gouffre infernal. Une banale erreur peut engendrer des conséquences dramatiques. Mais si tout cela n’était qu’un piège : celui de faire basculer la vie d’une adolescente sans histoire dans l’enfer du harcèlement ? Frank Andriat nous emmène dans le monde de nos ados et des ravages que peuvent créer les réseaux sociaux. Loin des clichés, il est question d’écoute, de compréhension, d’empathie. Le lecteur assiste à la descente aux enfers d’Alice. Parviendra-t-elle à sortir de cette impasse et à se faire entendre ? Un roman bien ficelé, à offrir à votre ado connecté. Un cadeau utile !

« Petites histoires à veiller couché »

Nouvelles « Petites histoires à veiller couché », Benoît Piedbœuf, Weyrich

« De la Gaume à l’Afrique, en passant par Bruxelles, Benoît Piedbœuf a nourri ce recueil de son expérience, de ses rencontres, voyages, carrière, vie personnelle… Il a ensuite couché sur papier ces hommes et femmes imaginaires (vraiment ?), pour nous raconter 16 jolies histoires, emplies de rêves et d’espoirs. On y fait ainsi la connaissance de Lucien qui ouvre les portes des souvenirs dans ce home de Gaume ; on se laisse attendrir par Anatole, un SDF passionné d’opéra ; on est touché par le jeune Maxime, qui trouve dans l’art et la sculpture du sens à sa vie… L’auteur, que l’on ne présente plus, nous a surpris à jongler avec nos émotions. Un recueil de nouvelles touchantes, publié chez Weyrich. »

« Médusa, les femmes qui n’aimaient pas les hommes »

Roman « Médusa, les femmes qui n’aimaient pas les hommes », Jennifer Deneffe

« En toile de fond de ce roman noir, l’œuvre énigmatique du peintre Caravage. Un artiste aux mœurs légères, confondu dans de sordides affaires de meurtres. Le décor est planté, croirait-on, mais l’auteure libramontoise Jennifer Deneffe tient ici le lecteur en haleine, l’emmène à la fois dans l’époque des Médicis et le fait revenir tout aussi vite dans la réalité du présent où un inspecteur de police et une psychiatre tentent d’élucider un drame familial. Le lecteur plonge dans une étrange ambiance, bercée de rebondissements. Et si la clé du présent mystère se trouvait dans les méandres du passé ? Un livre tout simplement captivant ; une jeune auteure à l’avenir prometteur ! On conseille ! »

« Japonaises. Celles qui éclairent le ciel »

Beau livre « Japonaises. Celles qui éclairent le ciel », Florence Plissart, Éd. Partis Pour

« Si l’époque que nous traversons n’est peut-être pas propice aux voyages, elle l’est sans aucun doute à la lecture. “Japonaises” nous emporte dans un voyage au travers des mots, entre les langues, à la rencontre d’une quarantaine de Japonaises aux profils bien différents. Carnettiste et voyageuse, Florence Plissart utilise le dessin et la peinture pour ouvrir un chemin vers les autres. Un hommage à la force des femmes et à leur rayonnement. Nul besoin de connaître le Japon pour apprécier ce livre et s’en délecter : l’envie de s’évader suffit. Les éditions Partis Pour nous offrent une nouvelle fois une aventure extraordinaire : reprendre contact avec notre curiosité. Un livre-pépite à s’offrir ! »