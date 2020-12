Chutes de neige dans 3 provinces wallonnes: alerte jaune pour ce mardi après-midi

L’IRM vient d’émettre une alerte jaune pour 3 provinces en Wallonie où les routes pourraient être rendues glissantes à cause de chutes de neige.

De faibles chutes de neige ou de neige fondante (1 à 3 cm) pourront se produire mardi en Ardenne, surtout dans la province de Luxembourg et dans le sud des provinces de Namur et de Liège, indique mardi l’IRM.

Une alerte jaune a été décrétée de 12h à 17h30 environ sur les routes de ces provinces.

Les autres provinces du pays ne sont pas concernées par cet avis de l’IRM.

Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des périodes nuageuses et des éclaircies mardi après-midi. Les éclaircies baigneront principalement l’ouest du pays, tandis que les nuages couvriront l’est et temporairement le centre. Les maxima seront compris entre 0 degré sur les hauteurs de l’Ardenne, où de faibles chutes de neige pourraient survenir, et 4 degrés dans l’ouest du pays. Le vent sera quant à lui généralement faible et variable.

Mardi soir, une zone de précipitations quittera le pays via l’Allemagne et le temps deviendra sec dans l’est. Mais au cours de la nuit, brume, brouillard et nuages bas seront de retour. Le brouillard pourrait être givrant localement, surtout dans l’est. Le temps sera sec, excepté dans la région côtière, où une averse pouvant être givrante sera possible au petit matin.

Mercredi, la journée débutera avec du brouillard givrant en de nombreux endroits et le risque d’une averse verglaçante au littoral. Pluies ou averses devraient rythmer le reste de la journée. Le temps restera froid avec des maxima compris entre 0 et 6 degrés, et le vent sera faible à modéré de sud à sud­-ouest.

Jeudi, le temps sera sec avec quelques champs nuageux récurrents, mais aussi quelques éclaircies par moments, surtout dans le courant de l’après­-midi. Il subsistera un risque de brouillard givrant le matin en Ardenne. Les maxima ne dépasseront pas les 6 degrés et le vent sera faible à modéré de sud­-est.

La pluie devrait être de retour vendredi. Après une matinée au sec, des périodes de pluies arriveront par le sud­-ouest. Dans l’est, les précipitations pourront temporairement prendre un caractère hivernal.

L’IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe­-eau. Il appelle à la vigilance quant aux symptômes de type «maux de tête» ou «envie de vomir» qui pourraient être dus à une intoxication au CO.