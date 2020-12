Coronavirus: 2e jour de hausse des hospitalisations en Brabant wallon

Le nombre de patients en unité Covid vient d’augmenter pour la deuxième journée consécutive en Brabant wallon.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison d’une contamination au coronavirus a augmenté, pour la deuxième journée consécutive, en Brabant wallon.

II y a désormais 29 patients dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon (la clinique Saint-Pierre et les centres hospitaliers Jolimont), a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce mardi matin. C’est deux de plus que la veille.

Trois nouveaux patients ont été admis dans les hôpitaux brabançons wallons, ce lundi. Aucun patient n’a été autorisé à quitter l’hôpital suite à une amélioration de sa santé, dans le même temps.

Les transferts entre hôpitaux et les décès ne sont pas détaillés dans les statistiques livrées par Sciensano.

16 admissions et 33 sorties ces 7 derniers jours

Ces sept derniers jours, 16 admissions et 33 sorties ont été enregistrées dans les deux hôpitaux brabançons.

La nouvelle unité Covid, de quinze lits, du centre hospitalier neurologique William Lennox (CHNWL) d’Ottignies n’est pas reprise dans les statistiques de Sciensano.

9 patients en soins intensifs

Neuf patients exigent des soins intensifs dans les deux unités Covid recensées en Brabant wallon, comme la veille.

441 nouveaux cas en 7 jours

441 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Brabant wallon, ces sept derniers jours. Soit une moyenne de 63 cas par jour. C’est le quinzième jour consécutif où la moyenne de nouveaux cas lors des 7 derniers jours est de moins de 100 cas par jour.

23 608 cas avérés de Covid-19 ont été recensés en Brabant wallon depuis le début de la crise sanitaire. Cela représente 580 cas par 10 000 habitants (soit 5,8% de la population).

2 211 cas à Braine-l’Alleud, 161 à Hélécine

Au niveau des communes, c’est à Braine-l’Alleud, commune la plus peuplée du Brabant wallon, qu’on recense le plus de cas avérés de coronavirus (2 211). Wavre (1 918) et Ottignies-Louvain-la-Neuve (1 886) suivent.

Si on ne tient compte que des cas détectés ces sept derniers jours, Braine-l’Alleud (55), Tubize (44), Wavre (34) et Nivelles (34) sont les trois communes les plus touchées.

C’est à Hélécine que l’on recense le moins de cas (161 dont 11 ces 7 derniers jours).

678 cas pour 10 000 habitants à Walhain

Walhain est la commune du Brabant wallon où le Covid-19 est le plus présent, avec, ce dimanche, 678 cas avérés par 10 000 habitants. Ittre (673 cas par 10 000 habitants), Incourt (671), Mont-Saint-Guibert (671) et Lasne (668) suivent.

Il n’y a plus que deux communes sous la barre des 5% de la population touchée: Beauvechain (494 cas par 10 000 habitants) et Hélécine (441).