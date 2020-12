Le Tournai d’avant | La ville et l’Église en communion

En 1906, l’annonce d’un Congrès Eucharistique à Tournai bouleverse toute la région en attente d’un rassemblement autour de l’Eucharistie.

La déchristianisation n’est pas un leurre et, en cette période de pandémie, les églises ne sont plus que silence. C’est peut-être le moment de toucher du doigt et du cœur les changements sociétaux en rappelant cet exceptionnel événement d’août 1906.

Foi et spectacle

Le premier Congrès Eucharistique a lieu à Lille en juin 1881. Il s’agit pour l’Église d’exhorter le peuple chrétien à plus de foi, de confiance et d’espoirs envers l’Eucharistie, signe tangible de la présence du dieu des chrétiens parmi son peuple.

À cette époque, l’Église est encore toute puissante et sa voix trace le chemin où s’engageront ses adhérents..

C’est sans aucun doute ce qui ressort de la lecture des documents d’époque. Le rendez-vous, tel qu’il est présenté, est, pour nous, aujourd’hui, une affirmation de grandeur, de fastes, de discours, plutôt qu’une volonté de générer simplement l’amour de Dieu et l’observation de ses commandements.

Mais en 1906, ce langage est bien perçu. La, preuve en est apportée par les foules envahissant les sanctuaires paroissiaux lors des offices, la Halle-aux-draps pour les assemblées générales, diverses salles pour des réunions annexes, la Grand-Place où est installée une chapelle provisoire. Devant St-Quentin, sur le forum, une chapelle provisoire fut dressée. ÉdA

Ce XVIIe Congrès Eucharistique international doit se dérouler du 15 au 19 août mais, dès janvier, Mgr Charles-Gustave Warlravens, évêque de Tournai prend ses dispositions pour que, le 18, soit installé le comité local chargé de l’organisation. Des discours préliminaires, retenons ces paroles de Mgr Heylen en synthèse des objectifs: «ces événements que sont les congrès constituent l’hommage public et solennel de la royauté de Jésus-Christ que nous voulons faire mieux connaître et mieux aimer». Mgr Walraevens, évêque de Tournay. ÉdA

Ce comité, par le nombre et la personnalité de ses membres -uniquement des gens qui «comptent»-, tant religieux que civils, tant de Tournay que de toute la Belgique, en démontre l’importance. Le comité local est présidé par Mgr Walravens, celui dit «d’honneur» rassemble au moins une centaine de noms, les sous-comités, propagande, travaux, finances, cérémonies religieuses, attestent d’une volonté de réussir ce moment exceptionnel..

La liste des adhésions -ils ne seront pas nécessairement présents à Tournay – est éloquente: elle rassemble 28 cardinaux, 106 archevêques et évêques du monde entier. C’est extraordinaire, exceptionnel. Le Pape Pie X s’y associe par un Bref d’encouragement, de conseils assortis de Sa Bénédiction Apostolique. Quelques-unes des personnalités religieuses présentes à Tournay pour ce congrès. ÉdA

Le premier acte concret est dans cette optique de l’intérêt porté au Congrès; le 15 août, à 16 h 30, autorités et foule enthousiaste accueillent à la gare le Légat et Nonce du Pape, le cardinal Vincent Vannutelli qui prend place dans un immense cortège parmi les drapeaux, oriflammes, riches vélums et allées de sapins. Le cortège accueillant le Légat du Pape passe à la rue Royale. ÉdA

Il se devait que le congrès rende grâces au Seigneur,; en plus des offices de chaque jour, les «Saluts du Soir» y répondaient. Le premier, prévu à 20 h dans une cathédrale «ruisselante de clartés électriques» est envahie jusque dans les galeries par un public qui chante et prie à haute voix. Chaque soir, avec un thème différent développé en chaire par des orateurs de haute tenue, revêt une identique adhésion de toutes les classes, de toutes les générations de la société avides sans doute d’être confortées dans leur croyance.

(à suivre)… .